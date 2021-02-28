Промес выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Рубином»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес выйдет в стартовом составе московского клуба на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

Встреча состоится 28 февраля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск.

В стартовом составе «Спартака», помимо Промеса, выйдут Александр Максименко, Самуэль Жиго, Павел Маслов, Айртон, Георгий Джикия, Виктор Мозес, Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин, Эсекьель Понсе и Александр Соболев.

В составе «Рубина» — Юрий Дюпин, Илья Самошников, Карл Старфельт, Филип Уремович, Александр Зуев, Оливер Абильгор, Олег Шатов, Леон Мусаев, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Джордже Деспотович.

После 19 туров РПЛ московский клуб набрал 35 очков и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Казанский клуб с 28 очками идёт на десятом месте.

Ранее Квинси Промес рассказал о своём первом общении с главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско.