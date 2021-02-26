Промес — о Тедеско: думаю мы хорошо поработаем вместе

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Нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес рассказал о своём первом общении с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Промес — о Тедеско: думаю мы хорошо поработаем вместе
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«Мы пообщались с Доменико Тедеско. Он рассказал о себе, о своём видении игры, задал мне несколько вопросов о том, как я вижу футбол. Классный человек, рад знакомству с ним. Для меня всё понятно. Думаю мы хорошо поработаем вместе», — приводит слова Промеса пресс-служба «Спартака».

До нынешнего возвращения в «Спартак» Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах. 

Ранее Тедеско заявил, что ему нравится идея просмотра матча «Спартака» с фанатской трибуны.

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