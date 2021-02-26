Тедеско нравится идея просмотра матча «Спартака» с фанатской трибуны

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал ситуацию со своей дисквалификацией, из-за которой он не сможет руководить командой из технической зоны в ближайших трёх встречах.

«Андреасу Хинкелю я каждый день говорю, как себя вести. Надеюсь, что завтра мне ещё можно будет прийти на тренировку команды. Хотя не уверен, здесь всё возможно. Я буду на стадионе, не имея связи с тренерским штабом. Я им доверяю. К сожалению, я уже привык к тому, что не могу находиться с командой во время игр», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что ему нравится идея просмотра матча с фанатской трибуны.

«Я бы хотел там побыть, но нужно смотреть на ряд факторов: коронавирус и другое. Но идея мне нравится. Почему нет?» — добавил немецкий специалист.

По итогам 19 туров «Спартак», набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В первом матче после зимней паузы красно-белые на своём поле сыграют с казанским «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» обратились к Тедеско.