Фанаты «Спартака» обратились к Тедеско

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Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило с обращением, адресованным главному тренеру команды Доменико Тедеско.
Фанаты «Спартака» обратились к Тедеско
  • © ФК "Спартак"

В своём обращении «Фратрия» выражает поддержку Тедеско, который из-за дисквалификации проведёт три матча на трибуне, а не в технической зоне команды.

«Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждём тебя на фанатке!» — говорится в сообщении.

Из-за дисквалификации за инцидент после матча с «Сочи» Тедеско пропустит матчи РПЛ с «Рубином» (28 февраля), «Краснодаром» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассказали о поиске нового главного тренера.

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