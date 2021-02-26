Фанаты «Спартака» обратились к Тедеско

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» выступило с обращением, адресованным главному тренеру команды Доменико Тедеско.

В своём обращении «Фратрия» выражает поддержку Тедеско, который из-за дисквалификации проведёт три матча на трибуне, а не в технической зоне команды.

«Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждём тебя на фанатке!» — говорится в сообщении.

Из-за дисквалификации за инцидент после матча с «Сочи» Тедеско пропустит матчи РПЛ с «Рубином» (28 февраля), «Краснодаром» (7 марта) и «Динамо» (13 марта).

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассказали о поиске нового главного тренера.