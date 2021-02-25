В «Спартаке» рассказали о поиске нового главного тренера

Управляющий директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков рассказал о работе по поиску нового главного тренера команды.

«Мы его сейчас не ищем. Сейчас только планомерно подойдём к отбору кандидатов. Они есть, а большинству они известны. У селекционной службы есть определённые наметки, но никаких переговоров мы сейчас не ведём и вести в ближайшее время не будем. Не раньше апреля месяца мы перейдём к чему-то более конкретному. Клубом разрабатывается спортивная стратегия, совместными усилиями мы её родим. Разговаривая с новым главным тренером, мы должны иметь эту стратегию», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Нынешним наставником «Спартака» является 35-летний немецкий специалист Доменико Тедеско, который в декабре 2019 года объявил, что покидает команду по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил «Спартак» летом 2019 года. Под его руководством московская команда завершила сезон-2019/20 на седьмом месте.

По итогам 19 туров текущего сезона «Спартак» занимает третье место, набрав 35 очков.

Ранее Промес заявил, что пока не общался с Тедеско.