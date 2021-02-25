Промес заявил, что пока не общался с Тедеско

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Нидерландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что пока не общался с главным тренером команды Доменико Тедеско.
Промес заявил, что пока не общался с Тедеско
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«Мы пока не разговаривали, я точно не могу сказать, на какой позиции я буду играть. Я могу сыграть на любом месте в группе атаки», — приводит слова Промеса ТАСС.

Он отметил, что смотрел матч 1/8 финала Кубка России с «Динамо», в котором «Спартак» проиграл со счётом 0:2.

«Спартак» должен был забивать, поэтому я оказался здесь, чтобы помогать это делать», — добавил нидерландец.

До нынешнего возвращения в «Спартак» Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах. 

Ранее Промес заявил, что, вернувшись в «Спартак», хочет усложнить жизнь Артёму Дзюбе и «Зениту».

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