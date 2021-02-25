Промес заявил, что вернувшись в «Спартак» хочет усложнить жизнь Дзюбе и «Зениту»

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Нидерландский форвард московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что вернулся в команду для того, чтобы усложнить жизнь петербургскому «Зениту» и своему бывшему одноклубнику Артёму Дзюбе.
Промес заявил, что вернувшись в «Спартак» хочет усложнить жизнь Дзюбе и «Зениту»
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«Когда я впервые пришёл в «Спартак», у нас были тёплые отношения, я отдал ему несколько голевых передач. Он мне помогал в первый год моей работы в «Спартаке», много общался со мной, шутил. Но потом он ушёл в «Зенит», я этому не рад, поэтому мы больше не друзья. Я вернулся, чтобы усложнить его жизнь», — приводит слова Промеса ТАСС.

По итогам 19 туров «Зенит» с 41 очком в возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги. «Спартак» с 35 очками — третий.

До своего возвращения в «Спартак» нынешней зимой Промес выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом РПЛ и победителем Суперкубка России. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров: на его счету 66 голов и 33 результативные передачи в 135 матчах. 

Ранее сообщалось, что Промес назвал «Спартак» особенным клубом.

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