Промес назвал «Спартак» особенным клубом

Голландский футболист Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».

«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белых цветах. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака» на видео в Instagram клуба.

24 февраля «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Голландец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Сумма сделки составит €8,5 млн, а с учётом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес уже защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых 29-летний игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Уткин поделился своим отношением к возвращению Промеса в «Спартак».