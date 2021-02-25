Промес назвал «Спартак» особенным клубом

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Голландский футболист Квинси Промес прокомментировал своё возвращение в московский «Спартак».
Промес назвал «Спартак» особенным клубом
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«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белых цветах. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака» на видео в Instagram клуба.

24 февраля «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Голландец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Сумма сделки составит €8,5 млн, а с учётом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес уже защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых 29-летний игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее Уткин поделился своим отношением к возвращению Промеса в «Спартак».

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