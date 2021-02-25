Промес назвал «Спартак» особенным клубом
- @fcsm_official
«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белых цветах. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака» на видео в Instagram клуба.
24 февраля «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Голландец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Сумма сделки составит €8,5 млн, а с учётом бонусов может вырасти до €11 млн.
Промес уже защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых 29-летний игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Ранее Уткин поделился своим отношением к возвращению Промеса в «Спартак».