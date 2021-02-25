Уткин поделился своим отношением к возвращению Промеса в «Спартак»

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Известный блогер и журналист Василий Уткин поделился мыслями о трансфере голландского футболиста Квинси Промеса в «Спартак».
Уткин поделился своим отношением к возвращению Промеса в «Спартак»
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Я довольно противоречивые чувства испытываю по отношению к перспективам Промеса в «Спартаке». Просто хочется посмотреть, что из этого получится. Мне кажется, что Промес будет избыточно утомлённым после перелёта из Амстердама в Москву. Возможно, действительно уже староватый, может, уже 29 лет. Одним кажется, что Квинси уже не имеет той мотивации, которая была у него, когда он приводил «Спартак» к чемпионскому титулу. Может, нет уже того здоровья. Другие говорят, что возвращение домой — это может быть хорошо, моральный допинг. С Промесом связывают большие надежды. А футболисты — люди творческие, не очень склонные к рефлексии. Промес проявлял себя хорошо только у одного клубного тренера — Карреры. Может, и он тоже появится. Думаю, что задача Промеса в том, чтобы сейчас постараться завоевать место в Лиге чемпионов. Если это получится, то снимет все вопросы о рентабельности его возвращения», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале. 

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Голландец вернулся в московский клуб, перейдя из «Аякса» за €8,5 млн.

Ранее Промес успешно прошёл медосмотр перед переходом в «Спартак».

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