Невероятный гол Макарова, промах Дзюбы с точки и два пенальти с помощью VAR: как «Рубин» сенсационно выиграл у «Зенита»

«Рубин» одержал победу над «Зенитом» в матче 21-го тура РПЛ — 2:1. В первом тайме счёт с пенальти открыл Джордже Деспотович. Незадолго до финального свистка равновесие восстановил Сердар Азмун. Решающий мяч на 92-й минуте забил полузащитник казанцев Денис Макаров, который несколько раз убрал на замахе Деяна Ловрена и пробил в дальний угол рикошетом от штанги. На 99-й минуте петербуржцы могли спастись от поражения, но Юрий Дюпин парировал удар Артёма Дзюбы с 11-метровой отметки.

Катастрофические потери «Рубина»

Новый год начался для действующего чемпиона России «Зенита» не лучшим образом. В феврале петербуржцы сначала вылетели из Кубка России, сенсационно уступив дома «Арсеналу» — 1:3, а затем разошлись миром с «Ростовом» в РПЛ — 2:2, подарив преследователям возможность сократить отставание.

Следом подопечных Сергея Семака ждало не менее серьёзное испытание — выездная встреча с «Рубином». Казанцы в прошлом туре порадовали собственных болельщиков, забив два безответных мяча в ворота «Спартака».

Но и «Зенит» в текущем сезоне команда уже обыгрывала. Матч первого круга между соперниками закончился неожиданной волевой победой гостей — 2:1. Правда, дома двукратный чемпион страны традиционно играет с гостями из Северной столицы не слишком успешно. В шести последних встречах он потерпел пять поражений при одной ничьей.

Последняя победа над сине-бело-голубыми в родных стенах состоялась ещё в июле 2013-го. Тогда «Рубин» взял верх (2:1) благодаря голам Гёкдениза Карадениза и Хосе Саломона Рондона на 95-й минуте.

Прервать неудачную серию на этот раз коллективу Слуцкого было особенно непросто по причине серьёзных кадровых проблем. Из-за дисквалификаций матч пропускали Оливер Абильгор, Олег Шатов и Силвие Бегич. Причём удаление датчанина в игре со «Спартаком» комиссия РФС признала ошибочным. А Алексей Грицаенко, Михаил Меркулов, Хван Ин Бём и Александр Зуев выбыли из строя из-за травм.

Семак не мог рассчитывать только на получивших повреждения вратаря Михаила Кержакова и полузащитника Малкома. Первого на последнем рубеже ожидаемо заменил Андрей Лунёв, а второго, как и в предыдущих играх, — Вендел.

Слуцкому же пришлось затыкать дыру в опорной зоне новичком Леоном Мусаевым, которому впервые в карьере предстояло противостоять бывшей команде. Он только зимой переехал из Санкт-Петербурга в Казань. А на правом фланге обороны расположился Георгий Зотов.

Спорный пенальти после просмотра VAR

Игра началась для хозяев просто катастрофически. Они с ходу отдали мяч сопернику и прижались к собственным воротам. А Мусаев будто растворился на поле и не прерывал атаки бывшей команды в опорной зоне.

Уже на первых минутах «Зенит» создал несколько убойных моментов. Сначала Сердар Азмун практически с линии вратарской после прострела Вячеслава Караваева пробил в ближнюю штангу. Затем Юрий Дюпин не без труда справился с дальним выстрелом из-за пределов штрафной в исполнении Вендела. Наконец, вратарь чудом спас партнёров, справившись с мощным ударом Караваева.

В этом же эпизоде травмы в столкновении друг с другом получили Мусаев и Филип Уремович. Оба пытались прервать подачу в штрафную казанцев и столкнулись головами. В результате Леон из-за сильного рассечения губы продолжить игру не смог, а хорвату перебинтовали голову.

Менять полузащитника Слуцкому пришлось на номинального форварда Михаила Костюкова. Именно он вынужденно занял место в опорной зоне.

Но произошедшее, как ни странно, взбодрило футболистов «Рубина». Они отодвинули игру от собственных ворот и начали проводить контратаки. Правда, «Зенит» продолжал создавать опасные моменты. По-прежнему не везло Азмуну. На 19-й минуте он опасно бил головой из пределов штрафной, но вновь попал в штангу.

Казалось, подопечные Семака рано или поздно всё же откроют счёт, но сделать это неожиданно удалось хозяевам. Незадолго до свистка на перерыв мяч после передачи Джордже Деспотовича с левого фланга попал в руку Далеру Кузяеву.

Судья Сергей Карасёв поначалу пенальти назначать не стал, но после совещания с коллегами на VAR отправился смотреть повтор. Это заняло у рефери около двух минут, и в итоге он всё же указал на точку. Тут же на поле едва не вспыхнула массовая драка. Футболисты «Зенита» и тренерский штаб команды считали, что рука Кузяева в спорном эпизоде находилась в естественном положении, а потому нарушения правил не было.

Так или иначе, Деспотович рикошетом от перекладины отправил мяч в сетку и отметился десятым голом в текущем сезоне РПЛ.

В оставшееся до перерыва время гости вполне могли восстановить статус-кво на табло, но им вновь не сопутствовала удача. А на Азмуна и вовсе будто наложили проклятие. Только в добавленное время он упустил два стопроцентных момента. Сначала форвард с нескольких метров не попал в пустой угол ворот. Правда, иранцу было непросто подстроиться под сильный прострел Магомеда Оздоева на уровне колена. Затем после удара нападающего головой «Рубин» в очередной раз спас невероятный Дюпин.

Неожиданная развязка в концовке

Во втором тайме казанцы окончательно отдали инициативу сопернику. Они оборонялись всей командой и уповали лишь на контратаки, тем более на чужой половине поля оставались Хвича Кварацхелия, Денис Макаров и Деспотович.

Впрочем, «Зенит» не предложил сопернику ничего интереснее банальных навесов с флангов, с которыми, как правило, уверенно справлялись Карл Старфельт и Уремович. Да и Артём Дзюба в этой игре оказался практически незаметен. С другой стороны, демонстрировать другой футбол на низкокачественном газоне было бы непросто.

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Петербуржцы упирались в защитные построения оппонента и никак не могли пробить их. Опасные моменты у ворот Дюпина больше не возникали. Можно вспомнить разве что удар из-за пределов штрафной Вендела и чуть неточный выстрел Кузяева.

Однако, когда показалось, что казанцы всё же выстоят, «Зенит» сравнял счёт. Помогло отличиться гостям стандартное положение. Ярослав Ракицкий с правого фланга выполнил отличный кросс в штрафную хозяев, а Азмун забил головой. Дюпин и на этот раз добрался до мяча, но спасти свою команду не сумел.

Тут же Семак освежил игру, бросив в бой Данила Кругового, Алексея Сутормина, Андрея Мостового и Александра Ерохина. Покинул поле в том числе Ракицкий, который получил травму колена. Украинец так не хотел досрочно заканчивать игру, что едва не поругался с тренерским штабом.

Получив подкрепление, «Зенит» с новыми силами начал последний штурм ворот Дюпина. Но развязка получилась абсолютно неожиданной. После очередной подачи в штрафную казанцев отошедший в оборону Деспотович вынес мяч вперёд в направлении Макарова. Денис прорвался к чужой штрафной в сопровождении Вендела и Ловрена, несколько раз убрал на замахе хорвата и идеальным ударом рикошетом от штанги отправил мяч в дальний угол.

Но и это был ещё не конец. На 97-й минуте Старфельт в собственной штрафной сбил Сутормина прямо возле лицевой. Карасёв, как и в первом тайме, пенальти назначать не стал, но, получив подсказку от коллег, пошёл смотреть повтор. И в данном случае арбитр также принял решение указать на точку. 11-метровый отправился исполнять Дзюба, но сделал это бесхитростно. Нападающий несильно пробил в правый от себя угол, а Дюпин угадал направление полёта мяча и спас команду.

Таким образом, «Рубин» добыл три очка в одном из самых ярких матчей текущего сезона РПЛ и одержал вторую победу подряд. Также казанцы во второй раз в нынешнем розыгрыше чемпионата обыграли «Зенит». А борьба за титул в отечественном национальном первенстве фактически началась заново.