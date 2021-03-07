Федун отказался говорить о должности Салиховой в «Спартаке»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун не стал комментировал слухи о должности в клубе своей спутницы Заремы Салиховой.

«Должность Заремы? Давайте я вас про вашу жену буду спрашивать? У многих из вас четверо детей? Вот вам и её статус. Думаю, у кого есть один или двое, понимают, как с ними тяжело. Это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно когда начинают обсуждать судейство, то тут же вспоминают Зарему Салихову», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31) находится на восьмой строчке.

Ранее Федун высказался о будущем главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.