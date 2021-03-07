Федун высказался о будущем Тедеско в «Спартаке»
- РИА Новости
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«Я сам позвал Тедеско в ложу. Хорошо, что Доменико матерится на немецком, а я на русском. В футболе всегда эмоции. Он мне показывал, как футболисты действуют на поле. Может ли он остаться? Это зависит от его решения», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31) находится на восьмой строчке.
Напомним, что Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Андреас Хинкель остался доволен игрой в матче с «Краснодаром».