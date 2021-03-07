Федун высказался о будущем Тедеско в «Спартаке»

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Доменико Тедеско после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Я сам позвал Тедеско в ложу. Хорошо, что Доменико матерится на немецком, а я на русском. В футболе всегда эмоции. Он мне показывал, как футболисты действуют на поле. Может ли он остаться? Это зависит от его решения», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31) находится на восьмой строчке.

Напомним, что Тедеско заявил, что покинет «Спартак» по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» Андреас Хинкель остался доволен игрой в матче с «Краснодаром».