Тренер «Спартака» остался доволен игрой в матче с «Краснодаром»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы очень-очень счастливы, рады не только результату, но и общему представлению, которое устроили ребята. С самого начала выкладывались на 100%, классный матч», — цитирует Хинкеля «Чемпионат».

Он также отметил, что давление на команду перед игрой было большим, но при этом футболисты много работали.

«У команды была правильная реакция: высоко прессинговали, забили дважды. Потом нам немного везло, но если так играть, как мы с самого начала, то везение логично», — добавил Хинкель.

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от «Спартака».