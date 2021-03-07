Тренер «Спартака» остался доволен игрой в матче с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Спартака» остался доволен игрой в матче с «Краснодаром»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы очень-очень счастливы, рады не только результату, но и общему представлению, которое устроили ребята. С самого начала выкладывались на 100%, классный матч», — цитирует Хинкеля «Чемпионат».

Он также отметил, что давление на команду перед игрой было большим, но при этом футболисты много работали.

«У команды была правильная реакция: высоко прессинговали, забили дважды. Потом нам немного везло, но если так играть, как мы с самого начала, то везение логично», — добавил Хинкель.

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.

Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить