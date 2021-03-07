Тренер «Спартака» остался доволен игрой в матче с «Краснодаром»
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Мы очень-очень счастливы, рады не только результату, но и общему представлению, которое устроили ребята. С самого начала выкладывались на 100%, классный матч», — цитирует Хинкеля «Чемпионат».
Он также отметил, что давление на команду перед игрой было большим, но при этом футболисты много работали.
«У команды была правильная реакция: высоко прессинговали, забили дважды. Потом нам немного везло, но если так играть, как мы с самого начала, то везение логично», — добавил Хинкель.
«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31 очко) находится на восьмой строчке.
Ранее тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о поражении от «Спартака».