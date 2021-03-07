Тренер «Краснодара» о поражении от «Спартака»: команды сегодня не было

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от московского «Спартака» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Краснодара» о поражении от «Спартака»: команды сегодня не было
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Команды сегодня не было, в каждой фазе игры мы недоработали, в итоге получили такой результат», — цитирует Мусаева «Чемпионат».

По его словам, в «Краснодаре» понимали, что «Спартак» может вернуться к схеме с пятью защитниками, но это не так важно.

«У них всегда впереди два нападающих. Либо два высоких, либо быстрый Промес. Мы плохо противостояли атакам, когда надо было отыгрываться с 0:2, мы больше шли вперёд, оставляли зоны, чем «Спартак» хорошо пользовался. Это их сильная сторона», — добавил Мусаев.

«Спартак» разгромил «Краснодар» со счётом 6:1, набрал 38 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (31) находится на восьмой строчке.

Ранее Мусаев ответил на вопрос об отставке после разгромного поражения от «Спартака».

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