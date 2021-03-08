Гол Макарова помог «Рубину» вырвать победу у «Зенита» в матче РПЛ

В матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» одержал победу над петербургским «Зенитом».

Матч, проходивший на «Ак Барс Арене» в Казани, завершился со счётом 2:1 в пользу «Рубина».

В составе хозяев с пенальти отличился Джордже Деспотович, ещё один мяч забил Денис Макаров. Единственный гол гостей на счету Сердара Азмуна. В дополнительное время ко второму тайму форвард «Зенита» Артём Дзюба не реализовал пенальти.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея 42 очка. У «Рубина» — 34 очка и седьмая строчка.

Ранее сообщалось, что судья Карасёв поставил пенальти в ворота «Зенита» после длительного просмотра видеоповтора.