Источник: Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом»

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Переболевший ОРВИ вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев тренируется с командой и отправится в Тулу на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».
Источник: Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом»
  • © РИА Новости / Денис Тырин / ПФК ЦСКА

Об этом сообщает bobsoccer.ru. Основной вратарь ЦСКА уже возобновил тренировки с командой после нескольких недель отсутствия.

Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 13 марта.

Ранее бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ.

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