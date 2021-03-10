Источник: Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом»
Переболевший ОРВИ вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев тренируется с командой и отправится в Тулу на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».
- © РИА Новости / Денис Тырин / ПФК ЦСКА
Об этом сообщает bobsoccer.ru. Основной вратарь ЦСКА уже возобновил тренировки с командой после нескольких недель отсутствия.
Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 13 марта.
Ранее бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ.
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