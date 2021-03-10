Источник: Акинфеев отправится с ЦСКА на матч РПЛ с «Арсеналом»

Переболевший ОРВИ вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев тренируется с командой и отправится в Тулу на матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом».

© РИА Новости / Денис Тырин / ПФК ЦСКА

Об этом сообщает bobsoccer.ru. Основной вратарь ЦСКА уже возобновил тренировки с командой после нескольких недель отсутствия. Матч «Арсенал» — ЦСКА состоится 13 марта. Ранее бывший тренер ЦСКА оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ.