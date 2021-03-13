Ярошик не считает целесообразным увольнение Гончаренко после поражения от «Арсенала»

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Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал поражение московской команды от тульского «Арсенала» (1:2) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ярошик не считает целесообразным увольнение Гончаренко после поражения от «Арсенала»
  • РИА Новости

«Очень обидно, когда ты борешься за чемпионство, а теряешь очки в матче с аутсайдером. Конечно же, выступление ЦСКА было неудачным. Так чемпионат не выиграть. Стоит ли увольнять Гончаренко? Нет. Я уверен, что решение по главному тренеру надо будет принимать в конце сезона. Но не сейчас. Даже несмотря на такие результаты. «Зенит» сейчас лучше. Будет очень интересно посмотреть, как «Спартак» и ЦСКА будут бороться с «Зенитом» за чемпионство», — цитирует Ярошика Sport24.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка, но питерцы сыграли на матч меньше.

Ранее агент Марио Фернандеса рассказал о травме футболиста ЦСКА.

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