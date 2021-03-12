«Как тренируешься, так и играешь»: чем чревато для России падение на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА

Нынешний сезон еврокубков получился для России самым неудачным за последние 18 лет. Отечественные команды набрали в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА только 4,333 очка, что привело к падению на восьмое место. А за последние два розыгрыша клубы РПЛ получили всего 8,999 балла. Продолжится ли эта тенденция в ближайшие годы и почему у болельщиков, несмотря на последние неудачи, остаётся надежда на лучшее — в материале RT.

Худший сезон за 18 лет

Нынешний еврокубковый сезон российские болельщики вряд ли когда-нибудь будут вспоминать с теплотой, ведь отечественные клубы суммарно набрали лишь 4,333 балла в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА и впервые с 2014-го опустились в ней на восьмое место, пропустив вперёд Нидерланды. О борьбе с Португалией и возвращении в первую шестёрку речи теперь не идёт. Мало того, данный результат стал худшим с 2003 года, когда Россия набрала 3,625 очка и рухнула на 18-ю строчку.

Не многим лучше команды РПЛ выступили в еврокубках и в прошлом сезоне, когда в их копилке оказалось 4,666 балла. Таким образом, за два последних розыгрыша страна набрала лишь 8,999 очка. Показательный момент: по итогам текущего сезона Россия заняла лишь 19-е место в таблице коэффициентов, прошлого — 20-е.

А ведь осенью болельщики получили серьёзный повод для гордости. Сразу три отечественных коллектива впервые в истории пробились в групповой этап Лиги чемпионов. Но на троих «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» набрали лишь девять очков, и даже 12 бонусных баллов за попадание в основной раунд турнира не помогли серьёзно поправить положение в таблице.

Сказалось и провальное выступление российских команд в Лиге Европы. «Динамо» и «Ростов» сенсационно вылетели в первых же для себя квалификационных раундах. ЦСКА попал напрямую в групповой этап, но там набрал всего три очка, хотя, безусловно, мог претендовать на большее.

Во втором по значимости Еврокубке отечественные коллективы раньше традиционно собирали большое количество баллов, и массовый провал второй сезон подряд не мог не отразиться на положении страны в таблице коэффициентов.

Слабое выступление представителей РПЛ и падение на восьмое место стало одной из главных тем для обсуждения в пятницу, 12 марта. И мало кто из экспертов с позитивом смотрел в будущее. При этом причины неудачи назывались самые разные. Так, экс-капитан сборной России Александр Мостовой назвал падение закономерным, поскольку «нас обыгрывают даже Израиль, Венгрия, Хорватия». Бывший президент РФС Вячеслав Колосков призвал смотреть глубже — на качество тренировок.

«Как тренируешься, так и играешь. Надо искать вот здесь проблемы. Все нюансы в тактике. Есть современный футбол, в него нужно играть. Разбирать соперника... Дело не в лимитах и организациях, а подготовке и тренере», — приводит слова функционера «Чемпионат».

В свою очередь, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Роман Широков посетовал, что падение России в таблице коэффициентов уменьшит её представительство в ЛЧ, и гранды РПЛ будут проводить ещё меньше матчей с оппонентами самого высокого уровня, что приведёт к понижению уровня первенства.

«Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, попадали в шестёрку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трёх лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в ЛЕ пройти не могли. Притом одни из самых сильных команд РПЛ вылетали на предварительном раунде. В этом году, мне кажется, вообще практически очков не набрали. И это очень печально. Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению», — цитирует Широкова Sport24.

Высказались о перспективах российского футбола даже люди, далёкие от этого вида спорта. Так, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а в настоящий момент депутат Госдумы Вячеслав Фетисов призвал создать в российском спорте систему вместо того, чтобы «тратить деньги в никуда». А известный журналист Дмитрий Губерниев предположил, что Россия в ближайшее время рискует выпасть из топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА.

«Мы будем опускаться ниже. Нам нужно вернуться на систему весна-осень, чтобы не играть зимой, прекратить думать о том, как набить только свой карман. Реформировать систему управления клубами. Задуматься об отмене лимита на легионеров. Пока происходит полная катастрофа. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки», — отметил комментатор.

8,999 балла России за два сезона

И прогноз Губерниева кажется вполне реалистичным. Если провал в прошлом сезоне можно было списать на проблемы команд, то очередная неудача вынуждает говорить о системе. Тем более постепенное падение началось ещё в 2018-м. Тогда Россия вернула себе заветное шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, дающее право выставлять в ЛЧ сразу три команды, две из которых — напрямую в групповом этапе. В целом представительство РПЛ в еврокубках увеличилось до шести команд.

Однако страна оказалась к этому не готова. Последние три года показали, что в России просто нет такого количества боеспособных коллективов. По итогам сезона-2018/19 отечественные команды набрали лишь 7,583 очка. При этом их выступление сложно назвать провальным, ведь «Краснодар» и «Зенит» дошли до 1/8 финала ЛЕ, а ЦСКА дважды обыграл «Реал» на групповом этапе ЛЧ.

К сожалению, следующие два розыгрыша доказали, что в настоящий момент стране просто невыгодно занимать шестое место. А отечественные гранды оказались не готовы к тому, чтобы достойно выступать в ЛЧ. Так, «Локомотив» принял участие в основном турнире главного еврокубка трижды подряд, но больше трёх очков, не считая бонусных, не набирал.

Сложности испытывал даже самый богатый клуб страны «Зенит». В 2019-м петербуржцы заняли четвёртое место в компании с «Лионом», «Лейпцигом» и «Бенфикой», а в 2020-м вовсе провалились, потерпев пять поражений в шести матчах.

С серьёзными проблемами в последние два года отечественные команды сталкивались и в ЛЕ, хотя данный турнир болельщики привыкли считать «российским». В 2019-м назад до групповой стадии второго по значимости еврокубка добрались «Краснодар» и ЦСКА. Однако выйти в плей-офф им не удалось. Попутно южане на выезде пропустили пять безответных мячей от «Базеля», а армейцы потерпели унизительное поражение от чемпиона Болгарии «Лудогорца» — 1:5. Не справились красно-синие и с венгерским «Ференцварошем», в противостоянии с которым набрали всего один балл.

Следующий сезон сложился ещё более обескураживающе. «Динамо» и «Ростов» вылетели из ЛЕ сразу же, и на групповом этапе Россия оказалась представлена одним ЦСКА. Но подопечные Виктора Гончаренко вновь заняли последнее место в группе. Им ни разу не удалось обыграть ни скромный австрийский «Вольфсберг», ни загребское «Динамо», которое затем выбило из борьбы в 1/16 финала «Краснодар», ни «Фейеноорд» из Нидерландов.

Подобные результаты прямо свидетельствуют о падении уровня российского футбола, ведь в начале—середине 2010-х представители РПЛ уверенно чувствовали себя в ЛЕ и, как правило, спокойно выходили в плей-офф. В сезоне-2017/18 четыре команды («Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит») играли по меньшей мере в 1/16 финала.

Годом ранее аналогичного успеха добились «Ростов», «Зенит» и «Краснодар». В 2015-м в плей-офф вышли «Локомотив» и «Краснодар», а «Рубин» финишировал в своём квартете третьим. А в 2011-м Россия оказалась представлена в 1/16 финала сразу четырьмя командами: «Рубином», «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». Красно-белые в итоге добрались до четвертьфинала.

Да и в ЛЧ отечественные представители выступали куда более успешно и, как правило, хотя бы занимали третье место в группе и вылетали в ЛЕ. В 2017-м это удалось «Спартаку» и ЦСКА (армейцы в итоге дошли до четвертьфинала ЛЕ), в 2016-м — «Ростову». А годом ранее «Зенит» вовсе выиграл пять из шести матчей и занял первое место в своём квартете.

Теперь же отечественные коллективы не в состоянии попасть в плей-офф даже второго по значимости еврокубка и проигрывают представителям чемпионатов, находящимся в таблице коэффициентов УЕФА намного ниже России (Грузия — 45-е место, Венгрия — 28-е, Азербайджан — 26-е, Болгария — 24-е, Израиль — 21-е, Хорватия — 19-е).

И если одну подобную неудачу можно списать на невезение, то целый ряд их свидетельствует о постепенном снижении уровня российского футбола. В связи с этим ждать резкого улучшения результатов в ближайшие годы не приходится.

Надежда на лучшее

Однако есть у болельщиков и повод для осторожного оптимизма. Можно даже предположить, что в следующем сезоне Россия, наверняка, поправит своё положение в таблице коэффициентов УЕФА и может даже подняться на седьмое место. Главная причина тому — сокращение количества участников еврокубков. В последние три сезона все набранные отечественными командами баллы делились на шесть, тогда как теперь будут делиться на пять.

Да и шестой представитель, как правило, оказывался не готов к выступлению на международном уровне. В 2018-м «Уфа» с трудом прошла словенский «Домжале» и люксембургский «Прогресс» и в раунде плей-офф ЛЕ уступила «Глазго Рейнджерс». Ещё менее успешным получилось выступление «Арсенала» и «Динамо», которые вылетели в первых же для себя квалификационных раундах от, казалось, уступающих в классе команд — азербайджанского «Нефтчи» и грузинского «Локомотива».

При пяти участниках в еврокубки будут попадать только самые сильные команды. Именно при таком количестве клубов Россия выдала два самых успешных сезона в истории (2017/18 — 12,600 балла, 2015/16 — 11,500).

К тому же, в следующем сезоне команды, занявшие в Премьер-лиге третье и четвёртое места, примут участие в новом еврокубке — Лиге конференций, где уровень сопротивления будет меньше, чем в Лиге Европы в её нынешнем формате. Бронзовый призёр стартует с третьего квалификационного раунда, а обладатель «деревянных медалей» — со второго.

В ЛЕ от России в следующем сезоне выступит только обладатель Кубка страны, который сыграет сразу в раунде плей-офф и в случае поражения не завершит выступление в еврокубках, а напрямую попадёт в групповой этап ЛК, где получит возможность набрать драгоценные очки в зачёт таблицы коэффициентов УЕФА. Участие на групповом этапе ЛЧ гарантирует себе только чемпион, тогда как серебряный призёр в случае вылета в квалификации продолжит выступление в ЛЕ.