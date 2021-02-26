Дебют Агкацева, ошибки Кабеллы и отсутствие Берга: как «Краснодар» проиграл «Динамо» и завершил выступление в ЛЕ

«Краснодар» в гостях потерпел поражение от загребского «Динамо» по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев и запомнилась не самым удачным выступлением Реми Кабеллы. Сначала француз допустил ошибку, которая привела к голу Мислава Оршича, а затем не смог реализовать момент в концовке первого тайма. Подопечные Мурада Мусаева нанесли лишь три удара в створ и последними из россиян завершили выступление в еврокубках.

В преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы мало кто считал «Краснодар» фаворитом в противостоянии с загребским «Динамо». Даже главный тренер команды Мурад Мусаев открыто заявлял, что встреча будет сложной, но не ставил крест на перспективах своих подопечных. При этом эксперты были настроены более скептически. Известный в прошлом полузащитник Владимир Быстров открыто отмечал, что шансы российского коллектива на выход в следующий раунд «довольно низкие», с ним соглашался и бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. Функционер не исключал, что «быки» сумеют взять верх на выезде, но не с разницей в два мяча.

При этом мало кто сомневался в атакующих возможностях «Краснодара» — за один матч плей-офф «Динамо» пропустило больше, чем за весь групповой этап в целом. Вопросы вызывали оборонительная и вратарская линии. Во-первых, из-за травм выйти на поле не смогли Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес и Сергей Петров, а во-вторых, крайне неудачно выступил Евгений Городов и заставил «быков» в срочном порядке искать замену. Из «Ростова» в аренду был выписан Егор Бабурин, но дозаявить его не успели. В результате, место в воротах занял 19-летний Станислав Агкацев, для которого эта игра стала дебютной за основу.

Помимо вратарской, Мусаев провёл целый ряд замен в средней и атакующей линиях, не тронув только защиту. В центре полузащиты пару Тонни де Вильене составил Юрий Газинский, а на флангах расположились Алексей Ионов и Вандерсон. Причём оба поочерёдно поднимались в центр нападения. Чистых форвардов в составе не оказалось. Ари и Евгений Марков остались в запасе, а Маркус Берг и вовсе не попал в заявку по неизвестным причинам. В их отсутствие на острие расположился Виктор Классон.

Начало встречи получилось обнадёживающим для фанатов «Краснодара». Подопечные Мусаева взяли мяч под свой контроль и уже на первой минуте могли выйти вперёд, но прострел на Кабеллу прервал защитник. В то же время, уверенность почувствовал Агкацев. В отличие от Доминика Ливаковича, в первые 20 минут ему четыре раза пришлось вступить в игру, но почти во всех случаях он сработал уверенно. Юный голкипер дважды парировал опасные дальние удары Луки Иванушеца, а также справился с «выстрелом» Мислава Оршича со штрафного. Небольшую ошибку он допустил лишь на выходе после подачи углового, но и тогда удача была на его стороне.

Постепенно атакующий порыв «Краснодара» сник. «Динамо» приспособилось к прессингу противника и стало всё чаще оказываться у его штрафной. Хорваты неплохо комбинировали на флангах, создавая численное преимущество в конкретных зонах. Причём они предпочитали атаковать через левый фланг, где куда регулярно смещался активный Ловро Майер. Однако гол пришёл с противоположной бровки. Кабелла позволил Кристияну Якичу совершить перехват. Последовал прорыв в штрафную и передача Оршичу под удар, который Агкацев не смог парировать.

Таким образом, положение «Краснодара» стало ещё более сложным. Теперь ему было необходимо забивать три безответных мяча, чтобы завоевать путёвку в 1/8 финала Лиги Европы. С учётом того, что вплоть до последних минут тайма побеспокоить Ливаковича сумел лишь Вандерсон, перспективы гостей казались как минимум туманными. Однако уже в концовке отличный момент имел Кабелла. Француз получил пас в метре от вратарской, попытался эффектно забросить мяч в девятку и промахнулся.

Начало второго тайма получилось удручающим. «Краснодар» хоть и владел территориальным преимуществом, но не мог создать остроту у ворот Ливаковича. При этом позволял нагнетать атмосферу у собственной штрафной. Обрезы Евгения Чернова, Игоря Смольникова и Кайо чуть было не привели к опасным моментам, но Агкацеву даже не пришлось совершать очередные сейвы.

Впереди же практически ничего не получалось. Классон не мог проявить себя на позиции центрфорварда, а вингеры регулярно оказывались против превосходящих сил соперников. Казалось, наиболее логичными решением было появление на поле Магомеда-Шапи Сулейманова и Ари, но Мусаев решил иначе. По истечении часа игры отдыхать отправился Вильена, а вместо него вышел Кристоффер Олссон.

Однако эта перестановка не произвела должного эффекта, вследствие чего уже спустя десять минут шансы проявить себя получили Сулейманов и Ари. Причём Мусаев произвёл замены не по позициям, а отправил отдыхать опорника Газинского и правого защитника Смольникова. Мусаев пошёл ва-банк, а среди атакующих футболистов на скамейке остался лишь экс-форвард «Тосно» и «Динамо» Евгений Марков.

Выход на поле Сулейманова и Ари положительно сказался на игре «быков». Первый немного подправил статистику ударов по воротам и даже заставил Ливаковича вновь выступить в игру, а второй исполнил опасный заброс в штрафную на Вандерсона. Но этого оказалось мало, чтобы хотя бы сравнять счёт в матче. «Краснодар» проиграл «Динамо» в Загребе со счётом 1:0 и завершил выступление в плей-офф Лиги Европы.