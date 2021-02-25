Мостовой назвал загребское «Динамо» фаворитом в ответном матче 1/16 финала ЛЕ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо» .

«Конечно, исходя из результата первой игры, хорваты являются фаворитами. Третий мяч «Краснодар» пропустил совсем не к месту. Сама игра их тоже не впечатлила. Сегодня расценю шансы как 60 на 40 в пользу «Динамо». Если сегодня получится забить быстрый мяч, то всё ещё может измениться. Нужно приложить для этого максимум усилий», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Также Мостовой отметил, что отсутствие основного вратаря «Краснодара» Сафонова может сыграть ключевую роль в этом противостоянии.

«В первой игре две результативные ошибки допустил Городов. Вратарская работа неблагодарная. Но те мячи, которые летят практически в тебя, голкипер должен отбивать. В прошлой игре Сафонова явно не хватало. Те голы могут сыграть ключевую роль в этом противостоянии», — добавил Мостовой.

В первом матче 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» проиграл «Динамо» (2:3).