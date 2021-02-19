Загребский синдром: «Краснодар» стартовал с поражения в плей-офф Лиги Европы из-за трёх ошибок вратаря

«Краснодар» проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы загребскому «Динамо» на своём поле. Шведские легионеры российской команды Маркус Берг и Виктор Классон дважды поразили ворота соперника, однако три результативные ошибки голкипера Евгения Городова перечеркнули их старания. Чтобы пробиться в следующий раунд, коллективу Мурада Мусаева через неделю необходимо брать реванш в Хорватии с нужным счётом.

Единственный российский клуб, продолжающий выступления на международной арене, перед стартом в плей-офф Лиги Европы выглядел уязвимым в сравнении с соперником. В отличие от «Краснодара», прилетевшее на Кубань загребское «Динамо» не брало паузу на зимний перерыв во внутреннем первенстве — и с середины декабря сохраняло состязательный тонус. Вместе с ним рос эмоциональный фон хорватов: за два месяца футболисты Зорана Мамича проиграли всего дважды и в результате вышли в лидеры национального чемпионата. А потому против «быков», которые практику получали лишь на сборах в Эмиратах и Испании, гости выходили куда более свежими и сыгранными.

Это серьёзно повлияло на начальный отрезок встречи, в ходе которого динамовцы двигались быстрее, а решения принимали оперативнее соперников. И если передачам из глубины поля за спины центральным защитникам Александр Мартынович с Кайо ещё противодействовали, то вот за переводами с фланга на фланг четвёрка защитников «Краснодара» не успевала.

Поначалу это приводило просто к опасным навесам, которые вслед за партнёрами с ошибками читал и дебютант Лиги Европы Евгений Городов. Хорваты прощали, хотя голкипер излишне нервничал при игре на выходах. А вот на 15-й минуте атака «Динамо» с расшатыванием обороны соперников от края до края поля по горизонтали закончилась голом. Когда гости ворвались на свободную зону под диагональ, Городов удар потащил. А вот против добивания спасовал — не помогли и застывшие как вкопанные центральные защитники.

На осеннем отрезке турнира хорваты, получив преимущество, откатывались в низкий оборонительный блок и «сушили» матч. Подстраиваясь под оппонента, они упрощали действия и ждали шанса на контратаку, чтобы увеличить перевес. Тактика неоднозначная, но давала результат за счёт сыгранности и дисциплины в связях между линиями и внутри звеньев. По итогам групповой стадии именно Загреб имел лучшую защиту розыгрыша, поскольку пропустил всего мяч. Автором того удара выступил полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович.

Опыт команды-соотечественницы «Краснодар» взял на вооружение на 28-й минуте, когда Маркус Берг счёт сравнял. Этому предшествовала десятиминутка доминирования хозяев. Она выразилась не только в процентном соотношении владения мячом (61 на 39), но и в отладке командных действий в переходной фазе. Уже россияне фланговыми подключениями Игоря Смольникова и Евгения Чернова прижали соперника к воротам Доминика Ливаковича, а затем усилившимся давлением и по вертикальной оси спровоцировали целый ряд позиционных ошибок хорватов, которые привели к выносу мяча Лукой Иванушицем прямиком на ногу Берга.

Концовку тайма «Краснодар» и вовсе провёл с позиции силы, прихватив «Динамо» прессингом на чужой половине. Но развить успех после перерыва не получилось: ошибка Городова на 53-й минуте выбила россиян из атакующего ритма. При угловом голкипер неудачно сыграл на выходе, позволив Петковичу оформить дубль. Перед этим, правда, Евгений партнёров выручил, вытащив сложный мяч в концовке первого тайма. Но позиционный промах обнулил эффект от воодушевляющего спасения.

Однако и второй пропущенный гол не сломил «Краснодар». Выход на замену Вандерсона добавил креатива средней линии хозяев. А всё чаще врывавшиеся из глубины полузащитники оказались тем тактическим изменением Мурада Мусаева, к которому Зоран Мамич и его подопечные оказались не готовы.

За четверть часа после гола Петковича гости последовательно прозевали удар в дальний угол Смольникова после флангового подключения, а также взаимодействие Тонни де Вильены и Берга — нидерландец шикарным пасом вывел шведа один на один, но судьи отменили гол из-за офсайда. И наконец, гости проспали многоходовку на 69-й минуте, когда Реми Кабела пасом под спринт в штрафную Берга отрезал четверых игроков «Динамо», а форвард не менее эффектно выкатил мяч под удар набежавшему вторым темпом Виктору Классону.

Уязвимость хорватов не исправили даже замены Мамича — в концовке встречи «быки» вскрывали оборону гостей умными пасами из глубины, создавая опасные моменты. Вот только с завершением получалось не очень. «Динамо» же, напротив, фактически единственный свой момент реализовало. Герой вечера Петкович ушёл на дриблинге от четырёх опекунов и помог Иванушицу открыться в центре. Тот передал мяч на пустовавший фланг Ияйи Атимвену, который в третий раз за вечер огорчил Городова. Часть вины за пропущенный гол вновь легла на кипера — удар в ближний угол не выглядел неберущимся.

Финальный счёт 2:3 существенно осложнил жизнь «Краснодару» перед выездом в Хорватию. Ведь большое количество мячей, пропущенных на своём поле, требует от команды агрессивности в Загребе, тогда как «Динамо» образцово наказывает за излишне открытую игру контратаками. У себя дома команда Мусаева сполна это прочувствовала. Найти же какую-то действенную тактическую альтернативу игре в активное давление за минимум времени до ответной встречи трудно. Однако возможно. Главное — поверить в команду.