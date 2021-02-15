Вандерсон: в России всё нормально, Путин всегда хорошо относился к народу

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Бывший футболист «Краснодара» Вандерсон поделился мнением о России и президенте страны Владимире Путине.
Вандерсон: в России всё нормально, Путин всегда хорошо относился к народу
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Я хотел иметь российское гражданство. К сожалению, этого не случилось. Я всегда старался по возможности узнавать о культуре, об истории страны, о политике и о Путине. Говорили, что он диктатор и всё такое. Но мне кажется, в России всё нормально, ваш президент всегда хорошо относился к народу. В каждой стране есть те, кто поддерживает власть, и те, кто против неё, — это нормально. В больших странах народу тяжело угодить», — приводит слова Вандерсона «Всё про спорт».

Бразилец выступал в чемпионате России в 2012—2017 годах, выходил с «Краснодаром» в финал Кубка России и завоёвывал бронзовые медали Российской премьер-лиги.

Ранее Тактаров поделился, что сказал бы Путину при личной встрече.

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