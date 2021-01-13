Тактаров раскрыл, что сказал бы Путину при личной встрече

Знаменитый в прошлом боец UFC Олег Тактаров ответил на вопрос о том, что бы сказал Владимиру Путину, если бы оказался рядом с ним.

В прямом эфире в своём Instagram ветеран спорта и актёр заметил, что, скорее всего, не стал бы ничего говорить президенту России, а просто постоял бы в стороне.

«Видел я как-то ситуации, когда к нему ломились, бежали. А мне это не надо. Даже если бы он мне что-нибудь предложил, как Славе Фетисову, я бы ещё миллион раз подумал. И, скорее всего, отказался бы», — сказал Тактаров.

Ранее сообщалось, что Тактаров прокомментировал потасовку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым.