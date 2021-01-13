Тактаров раскрыл, что сказал бы Путину при личной встрече

Короткая ссылка
Знаменитый в прошлом боец UFC Олег Тактаров ответил на вопрос о том, что бы сказал Владимиру Путину, если бы оказался рядом с ним.
Тактаров раскрыл, что сказал бы Путину при личной встрече
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

В прямом эфире в своём Instagram ветеран спорта и актёр заметил, что, скорее всего, не стал бы ничего говорить президенту России, а просто постоял бы в стороне.

«Видел я как-то ситуации, когда к нему ломились, бежали. А мне это не надо. Даже если бы он мне что-нибудь предложил, как Славе Фетисову, я бы ещё миллион раз подумал. И, скорее всего, отказался бы», — сказал Тактаров.

Ранее сообщалось, что Тактаров прокомментировал потасовку Магомеда Исмаилова с Владимиром Минеевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить