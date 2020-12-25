Тактаров прокомментировал потасовку Исмаилова с Минеевым
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«Это очень мерзко. Правоохранительным органам нужно что-то делать, иначе народ соберётся, побьёт их — и на этом все турниры закончатся с участием гостей с юга. Сейчас Минееву надо добиваться своего. Нужно просить на реванш денег в два раза больше, а в полицию не стоит обращаться, он же не Харитонов», — цитирует Тактарова Sport24.
По итогам инцидента, который произошёл 24 декабря в Москве, Исмаилов был задержан полицией, на него составили протокол об административном нарушении о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что на Исмаилова был составлен протокол о мелком хулиганстве за потасовку с Минеевым.