Тактаров прокомментировал потасовку Исмаилова с Минеевым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров прокомментировал массовую драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве, которая началась в результате нападения Магомеда Исмаилова на другого бойца — Владимира Минеева.

«Это очень мерзко. Правоохранительным органам нужно что-то делать, иначе народ соберётся, побьёт их — и на этом все турниры закончатся с участием гостей с юга. Сейчас Минееву надо добиваться своего. Нужно просить на реванш денег в два раза больше, а в полицию не стоит обращаться, он же не Харитонов», — цитирует Тактарова Sport24.

По итогам инцидента, который произошёл 24 декабря в Москве, Исмаилов был задержан полицией, на него составили протокол об административном нарушении о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что на Исмаилова был составлен протокол о мелком хулиганстве за потасовку с Минеевым.