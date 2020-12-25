Источник: на Исмаилова был составлен протокол о мелком хулиганстве за потасовку с Минеевым
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Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём». 24 декабря на турнире Fight Nights Global Winter Cup Исмаилов и другой российский боец, Владимир Минеев, повздорили в октагоне, в результате чего произошла массовая потасовка. Дерущихся разняла полиция, турнир был прерван. После этого Исмаилов был доставлен в полицию для проведения опроса.
Исмаилов и Минеев провели поединок в 2018 году. Тогда судьи не сумели выявить победителя и была зафиксирована ничья.
Ранее Исмаилов прокомментировал конфликт с Минеевым на турнире по ММА в Москве.