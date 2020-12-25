Исмаилов прокомментировал конфликт с Минеевым на турнире по ММА в Москве
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«Доигрался? Похоже, что да. Видимо, всё это связано», — приводит слова Исмаилова ТАСС.
Во время турнира, на котором Исмаилов находился в качестве зрителя, он вступил в конфликт со своим давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После инцидента Исмаилов был задержан полицией.
Ранее полиция отпустила Исмаилова, задержанного за потасовку с Минеевым.