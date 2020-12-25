Исмаилов прокомментировал конфликт с Минеевым на турнире по ММА в Москве

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал драку с соотечественником Владимиром Минеевым, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Доигрался? Похоже, что да. Видимо, всё это связано», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

Во время турнира, на котором Исмаилов находился в качестве зрителя, он вступил в конфликт со своим давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После инцидента Исмаилов был задержан полицией.

Ранее полиция отпустила Исмаилова, задержанного за потасовку с Минеевым.