Исмаилов прокомментировал конфликт с Минеевым на турнире по ММА в Москве

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал драку с соотечественником Владимиром Минеевым, которая произошла на турнире по смешанным единоборствам в Москве.
Исмаилов прокомментировал конфликт с Минеевым на турнире по ММА в Москве
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Доигрался? Похоже, что да. Видимо, всё это связано», — приводит слова Исмаилова ТАСС.

Во время турнира, на котором Исмаилов находился в качестве зрителя, он вступил в конфликт со своим давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После инцидента Исмаилов был задержан полицией.

Ранее полиция отпустила Исмаилова, задержанного за потасовку с Минеевым.

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