Четвёртая попытка «Краснодара» и рекордное представительство АПЛ: чем интересны матчи 1/16 финала Лиги Европы

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Борислав Головин
«Краснодар» в четвёртый раз за последние шесть лет попытается преодолеть стартовый раунд плей-офф второго по значимости еврокубка. Команды Английской премьер-лиги попробуют установить рекорд страны по представительству в числе 16 лучших. «Лилль» рассчитывает взять реванш у «Аякса» за два поражения на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. А лидеры украинского чемпионата постараются оправдать статус фаворитов в дуэлях с «Маккаби» и «Брюгге». Чем интересны игры 1/16 финала Кубка Европы — в материале RT.
Чем интересны игры 1/16 финала ЛЕ
  • Игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Реми Кабелла радуются победе
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Выйдут ли в 1/8 финала две балканские команды?

 

Единственным представителем России в плей-офф Лиги Европы станет «Краснодар». Южане заняли третье место в группе Лиги чемпионов в компании с «Челси», «Севильей» и «Ренном» и опустились во второй по силе еврокубок. Их соперником в 1/16 финала будет загребское «Динамо», которое в квартете K опередило ЦСКА, в том числе обыграв армейцев в Хорватии. Теперь другой отечественный коллектив может взять реванш за армейцев.

«Краснодар» примет участие в плей-офф второго по значимости еврокубка в четвёртый раз в истории. В двух предыдущих случаях команда пробивалась в 1/8 финала. Потерпели неудачу южане лишь в своей первой попытке — в 2016-м. Тогда они без шансов уступили «Спарте» (0:1, 0:3). 

Назвать подопечных Мурада Мусаева фаворитами противостояния не так просто. В частности, опасения вызвал последний контрольный матч «Краснодара», в котором действующий бронзовый призёр чемпионата России пропустил четыре безответных мяча от «Локомотива».

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Вдобавок команда на несколько месяцев лишилась получившего серьёзную травму колена основного левого защитника Кристиана Рамиреса. Под вопросом участие как минимум в первом матче и Ари с Дмитрием Стоцким, которые не сыграли ни в одной зимней товарищеской встрече. При этом трансферов в новом году клуб пока не совершил.

Таким образом, сильнейшая команда Хорватии имеет неплохие шансы во второй раз за последние три года пробиться в 1/8 финала ЛЕ. Помимо «Динамо» в плей-офф турнира из балканских команд попала «Црвена Звезда». Впрочем, чемпиону Сербии для того чтобы пройти «Милан», придётся сотворить чудо, ведь «россонери» ведут борьбу за первое место в Серии А.

Но и ко второму по силе еврокубку подопечные Стефано Пиоли относятся с должной степенью серьёзности. Даже на матчи группового этапа команда, как правило, выходила в близком к основному составе. В частности, ветеран Златан Ибрагимович принял участие в четырёх играх.

Если же обоим балканским коллективам удастся выйти в 1/8 финала, это будет первый случай в истории, когда так далеко пробьются сразу две команды, представляющие страны бывшей Югославии.       

Потеряет ли АПЛ хотя бы одного своего представителя?

Плей-офф текущего розыгрыша ЛЕ получился максимально представительным. Достаточно того факта, что в 1/16 финала впервые за восемь лет сыграют сразу четыре английские команды. А вот в 1/8 такое количество коллективов из этой страны участия ни разу не принимали. «Арсенал», «Лестер» и «Тоттенхэм» стартовали в турнире изначально, а «Манчестер Юнайтед» занял третье место в группе ЛЧ, пропустив вперёд «Лейпциг».

Лишь «канониры» проводят не слишком удачный сезон и имеют не так много шансов пробиться в новый сезон ЛЧ через национальное первенство. В последних четырёх матчах АПЛ команда одержала всего одну победу. Поэтому успех в ЛЕ может стать для неё единственной возможностью пробиться в главный еврокубок. К тому же «Арсенал», в 2018-м добравшийся до полуфинала, а год спустя — до финала ЛЕ, горит желанием, наконец, завоевать трофей.  

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В аналогичном положении находится «Бенфика», которая в новом году серьёзно забуксовала, опустилась на четвёртое место в турнирной таблице первенства Португалии и практически лишилась шансов на чемпионство. В своеобразной дуэли «раненых зверей» вполне возможны сюрпризы.

Вылет остальных английских команд станет большим сюрпризом. «МЮ» померится силами с «Реалом Сосьедад». Сан-себастьянцы хотя и хорошо начали сезон и даже долгое время лидировали в Примере, затем угодили в серьёзный кризис и на отрезке с 11-го по 21-й туры национального первенства одержали лишь одну победу, попутно вылетев из Кубка Испании. Всё же уход нескольких лидеров летом-осенью для команды не прошёл бесследно. «МЮ» же после неудачи в ЛЧ необходимо реабилитироваться перед болельщиками, по крайней мере, в ЛЕ.

«Лестер», который в настоящий момент делит второе место в турнирной таблице АПЛ с манкунианцами, встретится со «Славией». С одной стороны, подопечные Брендана Роджерса набрали в 2021-м неплохой ход и в субботу даже нанесли поражение «Ливерпулю», а также вышли в четвертьфинал Кубка страны. С другой, «Славия» вполне готова преподнести сюрприз. Так, в позапрошлом сезоне пражане добрались до четвертьфинала ЛЕ, где уступили только будущему обладателю трофея «Челси». Теперь они попытаются остановить другой британский коллектив.

Наконец, обыгравший ЦСКА «Вольфсберг» постарается остановить «Тоттенхэм», который находится в кризисе и потерпел четыре поражения в пяти последних матчах АПЛ и вдобавок вылетел из Кубка страны. Терять австрийскому коллективу нечего, ведь он проводит третий сезон в еврокубках и впервые добрался до плей-офф ЛЕ. Компанию «Вольфсбергу» составит практически бессменный чемпион страны «Зальцбург», который сыграет с «Вильярреалом».

Подтвердят ли «Шахтёр» и киевское «Динамо» звание фаворитов?

Двумя командами в первом раунде плей-офф оказалась представлена и Украина. Честь страны предстоит защищать «Шахтёру» и «Динамо». Оба коллектива принимали участие в групповой стадии ЛЧ, однако пробиться дальше не сумели. Если киевляне изначально не имели шансов навязать конкуренцию «Ювентусу» и «Барселоне», то «горняки» лишь по дополнительным показателям уступили второе место в квартете мёнхенгладбахской «Боруссии».

Зато в ЛЕ оба получили вполне посильных соперников. Действующий полуфиналист турнира «Шахтёр» сыграет с чемпионом Израиля «Маккаби» из Тель-Авива, который пробился в плей-офф еврокубка впервые за семь лет.

«Динамо» же во второй раз за последние три года предстоит встретиться с «Брюгге». В 2019-м соперники сошлись в третьем квалификационном раунде ЛЧ, и тогда бельгийская команда оказалась сильнее (3:3, 1:0) и пробилась дальше. Зато на пути к групповому этапу главного еврокубка в нынешнем сезоне киевляне в раунде плей-офф не оставили шансов другому представителю этой страны «Генту» (2:1, 3:0).

Останутся ли в борьбе обе немецкие команды?

Два коллектива удалось провести в плей-офф ЛЕ и Германии. Остальные немецкие клубы продолжают выступление в ЛЧ. Однако и «Байер», и «Хоффенхайм» подошли к 1/16 финала не в лучшем состоянии. Команды одержали в 2021-м лишь по паре побед в Бундеслиге и значительно просели в турнирной таблице. Подопечные Себастьяна Хёнеса вовсе опустились на 12-е место. Также они умудрились проиграть в Кубке страны соперникам из низших дивизионов.

В довершение всех бед и леверкузенцы, и зинсхаймцы испытывают серьёзные кадровые проблемы. «Байер» из-за травм остался без Юлиана Баумгартлингера, Ларса Бендера и Карима Беллараби. «Хоффенхайм» — без лучшего бомбардира Андрея Крамарича и двух ключевых защитников Хаварда Нордтвейта и Кевина Акпогумы.

«Янг Бойз» и «Мольде» в противостоянии с немецкими коллективами считаются андердогами, а потому терять им нечего. Соперник «Байера» потерпел лишь одно поражение в текущем сезоне чемпионата Швейцарии и практически гарантировал себе титул. Единственной проблемой для команды станет отсутствие голеадора (18 мячей во всех турнирах) Жан-Пьера Нсаме, получившего глупую красную карточку в матче последнего тура группового этапа.

«Мольде» же постарается впервые в истории пробиться в 1/8 финала еврокубка. При этом последний матч команда провела почти два месяца назад, поскольку первенство Норвегии разыгрывается по системе «весна-осень», а следующий сезон в стране стартует только в апреле.  

Одержат ли итальянские команды шесть побед из шести возможных?

Итальянские команды традиционно успешно выступают в еврокубках, однако в Лиге Европы (и предшественнике турнира Кубке УЕФА) чемпионами стать не могут с 1999-го. Тогда трофей достался «Парме». В прошлом году «Интер» добрался до финала и считался фаворитом противостояния с «Севильей», но потерпел поражение.

На этот раз старт в плей-офф возьмут сразу три команды. Помимо «Милана» это «Наполи» и «Рома». И все они должны выходить в следующий раунд. Неаполитанцы, на выходных обыгравшие «Ювентус» в Серии А, померятся силами с дебютантом еврокубков «Гранадой», которая в последних пяти матчах Примеры не одержала ни одной победы.

В свою очередь, «Рома», взявшая старт в текущем розыгрыше ЛЕ ещё на групповом этапе, встретится с третьей командой Португалии «Брагой». Римляне ранее ни разу не пробивались дальше 1/8 финала турнира. Добиться успеха столичной команде поможет Генрих Мхитарян, который уже выигрывал ЛЕ с МЮ. В текущем сезоне на его счету 11 голов и столько же результативных передач во всех турнирах.

Возьмёт ли «Лилль» реванш у «Аякса»?

Не меньший интерес вызывает противостояние лидеров чемпионатов Франции и Нидерландов «Лилля» и «Аякса» соответственно. Если амстердамцы за 12 туров до финиша на шесть очков опережают ближайшего преследователя ПСВ и при этом имеют матч в запасе, то подопечные Кристофа Галтье ведут ожесточенную борьбу за титул с ПСЖ и «Лионом».

При этом обе команды сейчас на ходу, что гарантирует болельщикам интересное зрелище. «Аякс» одержал шесть побед подряд в Эредивизи. «Лилль» добился аналогичного успеха в Лиге 1, но на выходных неожиданно разошёлся миром с аутсайдером «Брестом» (0:0).

Любопытно, что в последний раз пути соперников пересеклись в прошлом сезоне на групповом этапе ЛЧ. Коллектив Эрика тен Хага тогда одержал две уверенные победы (2:0, 3:0). Теперь оппонент попробует взять реванш, а заодно во второй раз в истории и впервые за 11 лет выйти в 1/8 финала ЛЕ.

Матч с «Лиллем» мог бы стать последним в составе «Аякса» для Квинси Промеса перед возвращением в «Спартак», однако полузащитник не был включён в заявку на игру.

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