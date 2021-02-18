Четвёртая попытка «Краснодара» и рекордное представительство АПЛ: чем интересны матчи 1/16 финала Лиги Европы

«Краснодар» в четвёртый раз за последние шесть лет попытается преодолеть стартовый раунд плей-офф второго по значимости еврокубка. Команды Английской премьер-лиги попробуют установить рекорд страны по представительству в числе 16 лучших. «Лилль» рассчитывает взять реванш у «Аякса» за два поражения на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. А лидеры украинского чемпионата постараются оправдать статус фаворитов в дуэлях с «Маккаби» и «Брюгге». Чем интересны игры 1/16 финала Кубка Европы — в материале RT.

Выйдут ли в 1/8 финала две балканские команды?

Единственным представителем России в плей-офф Лиги Европы станет «Краснодар». Южане заняли третье место в группе Лиги чемпионов в компании с «Челси», «Севильей» и «Ренном» и опустились во второй по силе еврокубок. Их соперником в 1/16 финала будет загребское «Динамо», которое в квартете K опередило ЦСКА, в том числе обыграв армейцев в Хорватии. Теперь другой отечественный коллектив может взять реванш за армейцев.

«Краснодар» примет участие в плей-офф второго по значимости еврокубка в четвёртый раз в истории. В двух предыдущих случаях команда пробивалась в 1/8 финала. Потерпели неудачу южане лишь в своей первой попытке — в 2016-м. Тогда они без шансов уступили «Спарте» (0:1, 0:3).

Назвать подопечных Мурада Мусаева фаворитами противостояния не так просто. В частности, опасения вызвал последний контрольный матч «Краснодара», в котором действующий бронзовый призёр чемпионата России пропустил четыре безответных мяча от «Локомотива».

Вдобавок команда на несколько месяцев лишилась получившего серьёзную травму колена основного левого защитника Кристиана Рамиреса. Под вопросом участие как минимум в первом матче и Ари с Дмитрием Стоцким, которые не сыграли ни в одной зимней товарищеской встрече. При этом трансферов в новом году клуб пока не совершил.

Таким образом, сильнейшая команда Хорватии имеет неплохие шансы во второй раз за последние три года пробиться в 1/8 финала ЛЕ. Помимо «Динамо» в плей-офф турнира из балканских команд попала «Црвена Звезда». Впрочем, чемпиону Сербии для того чтобы пройти «Милан», придётся сотворить чудо, ведь «россонери» ведут борьбу за первое место в Серии А.

Но и ко второму по силе еврокубку подопечные Стефано Пиоли относятся с должной степенью серьёзности. Даже на матчи группового этапа команда, как правило, выходила в близком к основному составе. В частности, ветеран Златан Ибрагимович принял участие в четырёх играх.

Если же обоим балканским коллективам удастся выйти в 1/8 финала, это будет первый случай в истории, когда так далеко пробьются сразу две команды, представляющие страны бывшей Югославии.

Потеряет ли АПЛ хотя бы одного своего представителя?

Плей-офф текущего розыгрыша ЛЕ получился максимально представительным. Достаточно того факта, что в 1/16 финала впервые за восемь лет сыграют сразу четыре английские команды. А вот в 1/8 такое количество коллективов из этой страны участия ни разу не принимали. «Арсенал», «Лестер» и «Тоттенхэм» стартовали в турнире изначально, а «Манчестер Юнайтед» занял третье место в группе ЛЧ, пропустив вперёд «Лейпциг».

Лишь «канониры» проводят не слишком удачный сезон и имеют не так много шансов пробиться в новый сезон ЛЧ через национальное первенство. В последних четырёх матчах АПЛ команда одержала всего одну победу. Поэтому успех в ЛЕ может стать для неё единственной возможностью пробиться в главный еврокубок. К тому же «Арсенал», в 2018-м добравшийся до полуфинала, а год спустя — до финала ЛЕ, горит желанием, наконец, завоевать трофей.

В аналогичном положении находится «Бенфика», которая в новом году серьёзно забуксовала, опустилась на четвёртое место в турнирной таблице первенства Португалии и практически лишилась шансов на чемпионство. В своеобразной дуэли «раненых зверей» вполне возможны сюрпризы.

Вылет остальных английских команд станет большим сюрпризом. «МЮ» померится силами с «Реалом Сосьедад». Сан-себастьянцы хотя и хорошо начали сезон и даже долгое время лидировали в Примере, затем угодили в серьёзный кризис и на отрезке с 11-го по 21-й туры национального первенства одержали лишь одну победу, попутно вылетев из Кубка Испании. Всё же уход нескольких лидеров летом-осенью для команды не прошёл бесследно. «МЮ» же после неудачи в ЛЧ необходимо реабилитироваться перед болельщиками, по крайней мере, в ЛЕ.

«Лестер», который в настоящий момент делит второе место в турнирной таблице АПЛ с манкунианцами, встретится со «Славией». С одной стороны, подопечные Брендана Роджерса набрали в 2021-м неплохой ход и в субботу даже нанесли поражение «Ливерпулю», а также вышли в четвертьфинал Кубка страны. С другой, «Славия» вполне готова преподнести сюрприз. Так, в позапрошлом сезоне пражане добрались до четвертьфинала ЛЕ, где уступили только будущему обладателю трофея «Челси». Теперь они попытаются остановить другой британский коллектив.

Наконец, обыгравший ЦСКА «Вольфсберг» постарается остановить «Тоттенхэм», который находится в кризисе и потерпел четыре поражения в пяти последних матчах АПЛ и вдобавок вылетел из Кубка страны. Терять австрийскому коллективу нечего, ведь он проводит третий сезон в еврокубках и впервые добрался до плей-офф ЛЕ. Компанию «Вольфсбергу» составит практически бессменный чемпион страны «Зальцбург», который сыграет с «Вильярреалом».

Подтвердят ли «Шахтёр» и киевское «Динамо» звание фаворитов?

Двумя командами в первом раунде плей-офф оказалась представлена и Украина. Честь страны предстоит защищать «Шахтёру» и «Динамо». Оба коллектива принимали участие в групповой стадии ЛЧ, однако пробиться дальше не сумели. Если киевляне изначально не имели шансов навязать конкуренцию «Ювентусу» и «Барселоне», то «горняки» лишь по дополнительным показателям уступили второе место в квартете мёнхенгладбахской «Боруссии».

Зато в ЛЕ оба получили вполне посильных соперников. Действующий полуфиналист турнира «Шахтёр» сыграет с чемпионом Израиля «Маккаби» из Тель-Авива, который пробился в плей-офф еврокубка впервые за семь лет.

«Динамо» же во второй раз за последние три года предстоит встретиться с «Брюгге». В 2019-м соперники сошлись в третьем квалификационном раунде ЛЧ, и тогда бельгийская команда оказалась сильнее (3:3, 1:0) и пробилась дальше. Зато на пути к групповому этапу главного еврокубка в нынешнем сезоне киевляне в раунде плей-офф не оставили шансов другому представителю этой страны «Генту» (2:1, 3:0).

Останутся ли в борьбе обе немецкие команды?

Два коллектива удалось провести в плей-офф ЛЕ и Германии. Остальные немецкие клубы продолжают выступление в ЛЧ. Однако и «Байер», и «Хоффенхайм» подошли к 1/16 финала не в лучшем состоянии. Команды одержали в 2021-м лишь по паре побед в Бундеслиге и значительно просели в турнирной таблице. Подопечные Себастьяна Хёнеса вовсе опустились на 12-е место. Также они умудрились проиграть в Кубке страны соперникам из низших дивизионов.

В довершение всех бед и леверкузенцы, и зинсхаймцы испытывают серьёзные кадровые проблемы. «Байер» из-за травм остался без Юлиана Баумгартлингера, Ларса Бендера и Карима Беллараби. «Хоффенхайм» — без лучшего бомбардира Андрея Крамарича и двух ключевых защитников Хаварда Нордтвейта и Кевина Акпогумы.

«Янг Бойз» и «Мольде» в противостоянии с немецкими коллективами считаются андердогами, а потому терять им нечего. Соперник «Байера» потерпел лишь одно поражение в текущем сезоне чемпионата Швейцарии и практически гарантировал себе титул. Единственной проблемой для команды станет отсутствие голеадора (18 мячей во всех турнирах) Жан-Пьера Нсаме, получившего глупую красную карточку в матче последнего тура группового этапа.

«Мольде» же постарается впервые в истории пробиться в 1/8 финала еврокубка. При этом последний матч команда провела почти два месяца назад, поскольку первенство Норвегии разыгрывается по системе «весна-осень», а следующий сезон в стране стартует только в апреле.

Одержат ли итальянские команды шесть побед из шести возможных?

Итальянские команды традиционно успешно выступают в еврокубках, однако в Лиге Европы (и предшественнике турнира Кубке УЕФА) чемпионами стать не могут с 1999-го. Тогда трофей достался «Парме». В прошлом году «Интер» добрался до финала и считался фаворитом противостояния с «Севильей», но потерпел поражение.

На этот раз старт в плей-офф возьмут сразу три команды. Помимо «Милана» это «Наполи» и «Рома». И все они должны выходить в следующий раунд. Неаполитанцы, на выходных обыгравшие «Ювентус» в Серии А, померятся силами с дебютантом еврокубков «Гранадой», которая в последних пяти матчах Примеры не одержала ни одной победы.

В свою очередь, «Рома», взявшая старт в текущем розыгрыше ЛЕ ещё на групповом этапе, встретится с третьей командой Португалии «Брагой». Римляне ранее ни разу не пробивались дальше 1/8 финала турнира. Добиться успеха столичной команде поможет Генрих Мхитарян, который уже выигрывал ЛЕ с МЮ. В текущем сезоне на его счету 11 голов и столько же результативных передач во всех турнирах.

Возьмёт ли «Лилль» реванш у «Аякса»?

Не меньший интерес вызывает противостояние лидеров чемпионатов Франции и Нидерландов «Лилля» и «Аякса» соответственно. Если амстердамцы за 12 туров до финиша на шесть очков опережают ближайшего преследователя ПСВ и при этом имеют матч в запасе, то подопечные Кристофа Галтье ведут ожесточенную борьбу за титул с ПСЖ и «Лионом».

При этом обе команды сейчас на ходу, что гарантирует болельщикам интересное зрелище. «Аякс» одержал шесть побед подряд в Эредивизи. «Лилль» добился аналогичного успеха в Лиге 1, но на выходных неожиданно разошёлся миром с аутсайдером «Брестом» (0:0).

Любопытно, что в последний раз пути соперников пересеклись в прошлом сезоне на групповом этапе ЛЧ. Коллектив Эрика тен Хага тогда одержал две уверенные победы (2:0, 3:0). Теперь оппонент попробует взять реванш, а заодно во второй раз в истории и впервые за 11 лет выйти в 1/8 финала ЛЕ.

Матч с «Лиллем» мог бы стать последним в составе «Аякса» для Квинси Промеса перед возвращением в «Спартак», однако полузащитник не был включён в заявку на игру.