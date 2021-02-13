«Лестер» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

В 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» на своём поле одержал победу над «Ливерпулем».

Матч, проходивший на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт открыл форвард гостей Мохаммед Салах, однако в промежутке с 78-й по 85-ю минуту «Лестер» ответил тремя забитыми мячами. Отличились Джеймс Мэддисон, Джейми Варди и Харви Барнс.

«Лестер» занимает второе место в турнирной таблице, имея 46 очков. «Ливерпуль» идёт четвёртым, набрав 40 очков.

Ранее Гвардиола пошутил о том, что «Манчестер Сити» уже стал чемпионом этого сезона АПЛ.