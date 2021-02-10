Гвардиола пошутил, что «Манчестер Сити» уже стал чемпионом этого сезона АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с юмором отреагировал на вопрос о шансах своей команды на победу по итогам сезона в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Два или три месяца назад у нас не было ничего: не было шансов стать чемпионами, попасть в Лигу чемпионов, но теперь мы готовы. Мы готовы настолько, что, возможно, нам не стоит больше играть в АПЛ, потому что мы уже чемпионы. Не понимаю, почему мы должны играть с «Тоттенхэмом», а потом с «Эвертоном»? Не понимаю этого, потому что мы уже чемпионы», — цитирует Гвардиолу Goal.com.

По его словам, он понимает, почему люди уже начинают говорить о чемпионских перспективах команды, но это совершенно не значит, что «Сити» обязательно сможет так же хорошо играть в будущем.

«Нужно концентрироваться на следующем матче. Всю свою карьеру со всеми командами мы думали таким образом, обсуждали это именно так. Нынешняя ситуация не исключение», — добавил Гвардиола.

«Горожане» после 22 туров возглавляют турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 50 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.