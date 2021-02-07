«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» и одержал десятую победу подряд в АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась в пользу гостей — 4:1.
В составе «Сити» дубль оформил Илкай Гюндоган, забив на 49-й и 73-й минутах, а также по разу отличились Рахим Стерлинг (76-я) и Филип Фоден (83-я). У хозяев один гол отыграл Мохаммед Салах, реализовав пенальти на 63-й минуте.
«Горожане» тоже имели возможность забить с 11-метрового на 37-й минуте, но Гюндоган промахнулся с точки.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы одержали десятую победу подряд в чемпионате Англии и укрепили своё лидерство в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Ливерпуль» (40) находится на четвёртом месте.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич» в матче АПЛ.