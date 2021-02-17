Директор «Барселоны» прокомментировал разгром от ПСЖ в домашнем матче 1/8 ЛЧ

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ (1:4).

«Нужно поздравить ПСЖ с победой, однако это ещё не конец. В футболе и не такое бывает. У нас есть ещё один матч, чтобы изменить ситуацию, и мы должны хотя бы попытаться это сделать. Итог первого матча далеко не лучший. Это тяжёлое и сокрушительное поражение, но заранее проигрывать нельзя. Мы должны приехать в Париж, сыграть и попробовать победить. Вчера ПСЖ был очень хорош — как на командном, так и на индивидуальном уровне», — приводит слова Амора Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Барселона» состоится 10 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 23:00 мск.

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