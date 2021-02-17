Мбаппе прокомментировал свой хет-трик в ворота «Барселоны»

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился своими эмоциями после завершения матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1), в котором он забил три мяча.
Мбаппе прокомментировал свой хет-трик в ворота «Барселоны»
  • Reuters

«Конечно, это большое событие для меня. Я всегда выкладываюсь на поле все на сто процентов. Не всегда получается проявить себя, бывают неудачные дни. Однако сегодня я смог показать себя. Мы очень довольны, что добились такого результата. И сделали это со стилем», — цитирует Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Ответный поединок состоится 10 марта в Париже.

Ранее Мбаппе после матча ЛЧ с «Барселоной» подарил Нурмагомедову свою футболку с подписью.

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