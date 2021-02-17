Возвращение Роналду в Португалию и надежды «Севильи» приструнить Холанда: чем интересны первые матчи 1/8 финала ЛЧ

В среду матчами в Португалии и Испании продолжится розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов. Не уступающая во внутренних соревнованиях с 12 января «Севилья» примет забивающую в каждой встрече 2021 года дортмундскую «Боруссию». А сыгравший четыре игры подряд вничью «Порту» сразится с «Ювентусом» и Криштиану Роналду. Покинувший Примейру 18 лет назад португалец в шести предыдущих дуэлях с «драконами» победил лишь раз и забил всего гол.

Продуктивность Холанда и защита «Севильи»

В 2021 году «Севилья» остаётся самой успешной командой Испании. Подопечные Хулена Лопетеги всего раз уступили и однажды сыграли вничью при 11 победах — лучшей серии не бывало с 2008 года. Основа успеха кроется в сверхнадёжной обороне и эффективных действиях вратаря. На отрезке в 708 минут, который никто из соперников не может прервать с 19 января, Яссин Буну совершил 24 спасения. Благодаря этому красно-белые закрепились на четвёртой строке в таблице Примеры и заработали в 22-х турах 45 очков — второй показатель в клубной истории за время выступлений в элите.

Впрочем, дортмундская «Боруссия» в текущем году не сталкивалась с командами, способными остановить её нападение. В каждом из матчей 2021-го подопечные Эдина Терзича отличались хотя бы раз. Особенно активен Эрлинг Холанд, имеющий в активе шесть точных ударов. Да и в Лиге чемпионов норвежец всегда продуктивен. С начала прошлого сезона форвард отличился в топ-турнире 16 раз — и по этому показателю уступает лишь лидеру «Баварии» Роберту Левандовски. Кроме того, он конвертировал в голы 44,4% шансов, что является лучшим показателем для футболистов, бивших в створ минимум 20 раз.

Да и в целом «Боруссия» на международной арене по осени смотрелась уверенно. После поражения в первом туре от «Лацио» на выезде немцы больше не проигрывали, пропустив лишь дважды. Однако сейчас ситуация изменилась. Руководство жёлто-чёрных, недовольное общей нестабильностью результатов, в декабре отправило в отставку главного тренера Люсьена Фавра после разгромного поражения от «Штутгарта» со счётом 1:5. Тогда как Эдин Терзич, назначенный исполняющим обязанности, пока не может наладить действия в обороне — «Боруссия» не играла на ноль аж полтора месяца.

Не добавляют оптимизма немцам и неудачи, которые случаются с ними в выездных международных матчах. В 13 последних все четыре поражения «Боруссии» фиксировались за пределами Дортмунда. А Испания для немцев и вовсе сродни проклятому месту, если рассматривать новейшую историю и уместившиеся в неё 16 визитов. Лишь однажды, в 1996-м, дортмундцы одолели команду Примеры, да и то с минимальной разницей. В Мадриде точный удар Штефана Ройтера принёс гостям победу над «Атлетико». Это случилось в розыгрыше Лиги чемпионов — и по итогам сезона (уже в 1997 году) именно «Боруссия» завоевала титул. Последний на данный момент в рамках выступления в топ-турнире.

А вот «Севилья», наоборот, знает, как раскладывать силы по кубковой дистанции. С сезона-2005/06 команда шесть раз побеждала в международном клубном состязании. Правда, втором по значимости — Кубке УЕФА, позднее ставшем Лигой Европы. Но это вряд ли смущает испанцев. Ведь текущий розыгрыш Кубка Короля доказывает: прагматичность, приносящая результат, никуда не делась. Коллектив Хулена Лопетеги уже выбил из турнира «Валенсию» и «Альмерию». А в первом матче полуфинала одержал уверенную победу против «Барселоны» — 2:0.

Роналду против Пепе: битва легенд

Возвращение на родину Криштиану Роналду — всегда событие. А поскольку играть форварду придётся против «Порту», событие ещё и резонансное. 18 лет назад нападающий покинул родной чемпионат и с тех пор выступает за рубежом. Но перед этим он провёл год в «Спортинге», принципиальном противнике «Порту». Поэтому и сегодня негативно воспринимается болельщиками «драконов». Впрочем, бомбардиру, на счету которого 134 мяча в Лиге чемпионов, победный баланс в отношениях с «Порту», сформировать не удаётся. В шести предыдущих дуэлях Роналду победил лишь раз и забил всего гол.

В самом португальском клубе настроены на упорную борьбу.

«Надеюсь на победу над «Ювентусом». Все понимают, что нам выпало очень непростое испытание. У «Юве» игроки мирового класса. В их составе есть Криштиану Роналду, которого я считаю лучшим футболистом планеты. Так что предстоит немало потрудиться. Но мы, естественно, отдадим все силы для выхода в четвертьфинал. Постараемся идеально выполнить план на игру, который подготовит наш тренер. Думаю, мы сможем показать хороший футбол», — подчеркнул в интервью офсайту УЕФА защитник «Порту» Пепе.

А уж он как никто другой знает все слабые стороны Роналду. Вместе с бомбардиром ветеран долгое время выступал в сборной Португалии и завоевывал титул чемпионов Европы, а также с 2009 по 2017 годы играл за мадридский «Реал».

О проблемах «Ювентуса» говорит его нынешнее положение в Серии А. Никому не отдававшая с 2012 года скудетто команда находится на четвёртой позиции и после 21 матча имеет всего 42 очка. За последние десять лет это худший показатель для туринцев: слабее они выступали лишь в эпоху Андреа Аньелли под руководством Луиджи дель Нери (сезон-2010/11, 35 баллов). Разумеется, предшественники Андреа Пирло — Маурисио Сарри, Массимилиано Аллегри и Антонио Конте — не сталкивались с таким явлением как коронавирус. Да и травмы исполнителей калибра Пауло Дибалы негативно отразились на возможностях «Старой синьоры». Но в то же время кадровый ресурс у чёрно-белых по итальянским меркам внушительный. И позиции вне призовой тройки говорят о проблемах с его использованием.

Тем не менее «Юве» и его наставник не теряют оптимизма. На групповой стадии итальянцы добыли пять побед из шести возможных. Добрались до финала Кубка Италии, где в мае сразятся с «Аталантой». А в восьми последних матчах во всех турнирах пропустили всего два гола. Оборона в плей-офф традиционно становится определяющим фактором при сражении равных соперников. Тогда как высококлассные исполнители «Ювентуса» в атаке одним касанием способны сделать нужную итальянцам разницу.

Тем более у «Порту» далеко не всё гладко с игрой в последнее время. На национальной арене команда, которая год назад оформила золотой дубль, четыре последних матча свела к ничьим. Из-за этого лидер таблицы, «Спортинг», оторвался от соперников на 10 очков после 19 туров. Кроме того, серьёзно ошибаются защитники «Порту», хотя в Лиге чемпионов команда не пропускала уже 467 минут подряд. В качестве примера достаточно привести февральские свидания с «Брагой» в рамках чемпионата и Кубка Португалии. В обоих случаях команда Сержиу Консейсау позволяла конкурентам сравнивать счёт в компенсированное время — после 90-й минуты.

А ведь именно в составе «Юве» выступает лучший бомбардир Лиги чемпионов. И это даже не Роналду, который в 16-м сезоне подряд отличился в турнире. На счету Альваро Мораты шесть точных ударов — и по этому показателю он идёт вровень с Холандом, Неймаром из ПСЖ и Маркусом Рашфордом, чей «Манчестер Юнайтед» уже выбыл из розыгрыша. Выезд в Португалию — отличный повод пополнить голевой баланс, ведь в гостевых матчах Лиги чемпионов «Старая синьора» выступает образцово. Из восьми последних путешествий «Ювентус» лишь однажды вернулся с поражением, не совладав с «Лионом».

Фаворитом в противостоянии итальянцев делает и позитивная история встреч с «Порту». В современной истории «Юве» лишь однажды поделил с соперником очки, оставив за собой ещё четыре встречи. Одна из последних пришлась на 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, когда сухие победы (2:0 на выезде, 1:0 дома) помогли чёрно-белым без проблем пробиться в следующую стадию.

Впрочем, заранее сбрасывать португальцев со счетов не стоит. В сложной отборочной группе они лишь раз уступили — да и то «Манчестер Сити». А вот «Олимпиакос» с «Марселем» обыграли, продемонстрировав третью по надёжности оборону на всей предварительной стадии. Кроме того, в рамках национального чемпионата подопечные Консейсау отличились больше, чем любой конкурент (43 мяча), и тем самым показали, сколь опасны могут быть, если их недооценивать.