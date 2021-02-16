В «Спартаке» рассказали, что мешает трансферу Промеса

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Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о ситуации вокруг возможного трансфера футболиста амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в российский клуб.
В «Спартаке» рассказали, что мешает трансферу Промеса
  • globallookpress.com

«Разногласий по трансферному соглашению между «Спартаком» и «Аяксом» нет, однако «Аякс» не может согласовать условия расторжения контракта с Промесом. На данный момент мы не можем на это повлиять. Надеемся, они договорятся», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Промес уже защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В текущем сезоне 29-летний футболист провёл 19 матчей в чемпионате Голландии и забил шесть мячей.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи об оформлении рабочей визы Промесу.

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