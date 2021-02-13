В «Спартаке» отреагировали на слухи об оформлении рабочей визы Промесу

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что клуб уже подал документы на оформление рабочей визы полузащитнику амстердамского «Аякса» Квинси Промесу.

«Вопрос с «Аяксом» пока не решён. Стороны в процессе переговоров, однако клуб должен быть готов заранее и к положительному, и к отрицательному исходу», — цитирует Фетисова Sport24.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели.