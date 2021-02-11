СМИ: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели

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Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес прилетит в столицу России для подписания контракта с московским «Спартаком» не ранее следующей недели.
СМИ: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели
  • РИА Новости

По информации «Спорт-Экспресса», если «Аякс» примет предложение «Спартака» о переходе, Промесу будет необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в России.

Отмечается, что медицинский осмотр Промес может пройти в Москве.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Аякса» рассказал о желании Промеса перейти в «Спартак».

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