СМИ: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес прилетит в столицу России для подписания контракта с московским «Спартаком» не ранее следующей недели.

По информации «Спорт-Экспресса», если «Аякс» примет предложение «Спартака» о переходе, Промесу будет необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в России.

Отмечается, что медицинский осмотр Промес может пройти в Москве.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Аякса» рассказал о желании Промеса перейти в «Спартак».