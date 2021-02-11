СМИ: Промес прибудет в Москву не раньше следующей недели
- РИА Новости
По информации «Спорт-Экспресса», если «Аякс» примет предложение «Спартака» о переходе, Промесу будет необходимо получить российскую визу и разрешение на работу в России.
Отмечается, что медицинский осмотр Промес может пройти в Москве.
Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.
В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее главный тренер «Аякса» рассказал о желании Промеса перейти в «Спартак».