Главный тренер «Аякса» рассказал о желании Промеса перейти в «Спартак»

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Главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал будущее нападающего Квинси Промеса.
Главный тренер «Аякса» рассказал о желании Промеса перейти в «Спартак»
  • РИА Новости

«Квинси всё ещё часть команды, но он хочет перейти в «Спартак». Если трансфер не состоится, Промес останется в «Аяксе», потому что мы очень им довольны», — цитирует тен Хага AD.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. На его счету 66 забитых мячей и 33 результативные передачи в 135 матчах за московский клуб.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 25 встреч за «Аякс», забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Квинси Промес убрал название «Аякса» из описания своего профиля в Instagram.

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