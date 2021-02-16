Моуринью назван лучшим тренером XXI века по версии IFFHS

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью признан лучшим тренером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом сообщается на сайте организации.

Португалец четырежды выигрывал награду лучшему тренера мира (2004, 2005, 2010, 2012), а также на протяжении последних 16 лет регулярно входит в десятку лучших специалистов по версии IFFHS.

Второе место занял главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв, а третье между собой разделили экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Гвардиола возглавил список лучших тренеров мира по версии Clubelo.