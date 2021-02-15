Голевая передача Миранчука, 15-я победа «Сити» и 708 «сухих» минут «Севильи»: топ-события в европейском футболе

Пеп Гвардиола превзошёл Жозе Моуринью, продлив с «Манчестер Сити» историческую победную серию, а Юрген Клопп признал, что «Ливерпуль» потерял шансы на титул. «Наполи» впервые за десять лет дважды обыграл «Ювентус» в рамках одного сезона Серии А, тогда как Алексей Миранчук помог «Аталанте» набрать три очка в матче против «Кальяри». Лионель Месси догнал рекордсмена по числу матчей в Ла Лиге за «Барселону» Хави. А ПСЖ пропустил первый мяч на «Парк де Пренс» под руководством Маурисио Почеттино. О главных событиях выходных в европейском футболе — в материале RT.

«Манчестер Сити» уходит в отрыв

В национальных чемпионатах, в рамках которых работал Пеп Гвардиола, никто не мог трижды подряд обыграть каталонца. Жозе Моуринью, возглавив «Тоттенхэм», ближе всех подобрался к этому. Одолев «Манчестер Сити» в минувшем розыгрыше АПЛ, «шпоры» и в первом круге нынешнего сезона взяли верх — в обоих случаях они забивали два безответных мяча. Вот только после встречи в ноябре «горожан» словно подменили: они провели 23 матча во всех турнирах и ни разу не уступили. Более того, во внутренних соревнованиях выдали серию из 15 побед подряд, установив тем самым новый рекорд английского футбола. Поэтому логично, что к встрече с «Тоттенхэмом» лидер АПЛ подходил фаворитом.

Для хозяев «Этихада» всё сложилось наилучшим образом: относительно быстрый гол (а заодно наконец реализованный пенальти), очередной эффектный перформанс Илкая Гюндогана, оформившего дубль, и как итог — заслуженная сухая победа 3:0.

Как и в предыдущих матчах АПЛ, «Сити» не уступал в счёте ни минуты, владея тотальным перевесом на поле по ключевым показателям. 60% контроля мяча доказывают: против любого гранда «Манчестер» сейчас готов играть с позиции силы и делает это вне зависимости от места действия или повышенной плотности графика.

А вот чемпион Англии под напором неблагоприятных обстоятельств позиции сдаёт. Обилие травмированных в составе «Ливерпуля» в сочетании с высокой линией обороны и отсутствием сыгранности футболистов делает красных уязвимыми в защите. Особенно это проявляется в финальной трети матчей, когда сил у команды Юргена Клоппа не остаётся. В дуэли с «Лестером» тенденция проявилась особенно явно: с 78-й по 85-ю минуты чемпион пропустил трижды и потерпел поражение.

До сезона-2020/21 наставник «лисов» Брендан Роджерс ни разу не обыгрывал ни Моуринью, ни Гвардиолу, ни Клоппа. Однако после 23-го тура нынешнего сезона АПЛ североирландец оформил своеобразный хет-трик, причём каждому из соперников его подопечные забивали минимум дважды. «Ливерпуль» пропустил три, после чего на пресс-конференции Клопп признал, что его команда потеряла реальные шансы защитить титул.

Миранчук инициировал победу

К матчу с «Ювентусом» главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо подошёл с обновлённым имиджем. Отсутствие бороды наставник объяснил в полушутливой манере, сказав, что не захотел идти к барберу, который много болтает, и одолжил бритву у Валерио Фьори, тренера вратарей итальянской сборной. Однако, по словам Рино, бритва оказалась не новой и оставила плешь на его бороде, что и заставило Гаттузо сбрить её.

Не новой оказалась и тактика, к которой обратился «Наполи» в игре с «Юве»: тренерский штаб будто достал схемы катеначчо 20-летней давности и пустил их в ход, чтобы остановить чемпиона. Забив с пенальти на 30-й минуте (Инсинье стал седьмым игроком в истории клуба, который забил 100 голов во всех турнирах), хозяева выстроили максимально плотную защиту. И как ни пытался соперник с Криштиану Роналду во главе атаки хотя бы сравнять счёт, всё оказалось тщетно. Туринцам не помогло даже то, что основной голкипер оппонента Давид Оспина выбыл из строя по ходу предматчевой разминки. Его сменщик Алекс Мерет очень уверенно провёл поединок, отразив все шесть ударов в створ. Таким образом, «Наполи» впервые с 2011-го дважды обыграл «Ювентус» в рамках одного сезона Серии А.

Осечкой главных конкурентов не воспользовался «Милан», который сенсационно проиграл «Специи», только-только вернувшейся из Серии В. Болельщиков же огорчил не только сам факт поражения, но и то, что оно, по сути, получилось абсолютно заслуженным.

За вечер команда Стефано Пиоли не нанесла по воротам соперника ни одного удара. Такого с «Миланом» в рамках национального первенства не происходило полтора года. Под высоченным прессингом Златан Ибрагимович и его товарищи не могли отдать даже простые вертикальные передачи к воротам соперников.

Зато чуть ближе к лидерам стала «Аталанта», цвета которой защищает Алексей Миранчук. Бергамаски провели непростой матч на Сардинии, где много владели мячом, часто подходили вплотную к чужим воротам, но не знали, как вскрыть оборону «Кальяри». Оригинальное решение нашлось лишь на 90-й минуте, и его авторство принадлежало полузащитнику сборной России. Миранчук запустил в атакующий рейд Луиса Мурьеля, который завершил спринт отличным ударом.

Правда, уже в добавленное время «Аталанта» могла лишиться победы, поскольку Марко Пиччинини назначил пенальти в ворота бергамасков за фол Берата Джимсити. Однако в ход пошла система VAR и наказание было отменено, хотя игроки «Кальяри» и после финального свистка пытались оспорить это решение.

Последний же матч тура привёл к смене лидера. На вершине остался клуб из Милана, но уже в чёрно-синих тонах. Всё потому, что «Интер» убедительно переиграл «Лацио» (3:1), грамотно использовав сильнейшие стороны Ромелу Лукаку.

Бельгиец поучаствовал во всех трёх мячах нерадзурри, оформив дубль и добавив к нему голевую передачу. Реализованный пенальти стал для форварда десятым из десяти попыток за два последних сезона. А точный удар перед перерывом оказался трёхсотым в карьере 27-летнего футболиста.

«Лейпциг» сократил отрыв

Пока «Бавария» триумфально возвращалась с клубного чемпионата мира, в Бундеслиге главные преследователи мюнхенцев пробовали сократить отрыв от лидера.

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Лучше всего это получилось у «Лейпцига», одолевшего «Аугсбург». Правда, безупречной победу команды Юлиана Нагельсмана не назвать. Гол с пенальти Дани Ольмо был оформлен лишь со второй попытки, тогда как первый удар Рафал Гикевич отразил. Вот только, по мнению рефери Феликса Цвайера, поляк нарушил правила, слишком далеко выйдя за линию ворот. Повторный удар Ольмо исполнил безукоризненно.

«Лейпциг» победил в пятницу, а на следующий день все пять игр завершились вничью. Таким образом был установлен рекорд Бундеслиги по количеству ничейных матчей за одну субботу. Наиболее неожиданно упустил победу «Байер», ведь к 84-й минуте леверкузенцы имели два мяча преимущества перед «Майнцем». Однако вышедшие на замену Роберт Глатцель (78-я) и Кевин Штёгер (83-я) перед самым финальным свистком сотворили настоящее футбольное чудо. Благодаря ему аутсайдер отобрал очко у команды топ-5 Бундеслиги.

А вот к тому, что Дортмунд теряет баллы, похоже, уже привыкли. Утешает «Боруссию» лишь стабильность Эрлинга Холанда: тот забил 39-й гол в 40-м матче за клуб. Вот только этого хватило лишь для ничьей с «Хоффенхаймом», пусть чёрно-золотые и открыли счёт. Ещё один точный удар норвежца, правда, отменили после просмотра повтора. Но в целом это не оправдывает «Боруссию»: соперник выглядел куда активнее, бил по воротам вдвое чаще и четырежды вынудил Марвина Хитца совершить эффектные сейвы.

Месси сравнялся с Хави

В Испании «Валенсия», в составе которой значится Денис Черышев, пыталась второй раз за сезон обыграть «Реал».

Россиянин участия во встрече не принимал — мышечное повреждение оставило полузащитника вне заявки. Изобретательности хавбека «летучим мышам» не хватило, как, впрочем, и надёжности в обороне. Уже на 12-й минуте гости пропустили от Карима Бензема. А перед самым перерывом позволили забить ещё и Тони Кроосу, набравшему за вечер два балла за результативность. Заодно немец стал первым футболистом Ла Лиги в нынешнем сезоне, который создал больше 50 голевых моментов для партнёров при точности передач 94%.

Лёгкая победа «Барселоны» над «Алавесом» (5:1) вызвала интерес исключительно из-за рекорда Лионеля Месси.

Аргентинец провёл в составе каталонцев 505-й матч в Примере и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Хави Эрнандесом. В знаковой для себя встрече нападающий оформил дубль, а также сделал результативный пас на Франсишку Тринкау.

Кстати, на счету португальца по итогам вечера также оказалось два гола. Причём первому из них предшествовали 35 точных передач — рекорд «Барсы» за последние 15 лет.

35- Trincao 🇵🇹 is the first Portuguese player to score a brace for Barça in #LaLiga since André Gomes in April 2017 & has scored the longest passing sequence leading to a @FCBarcelona goal in the competition since at least 2005/06 season (35 in the first goal).Build-up#Barcelonapic.twitter.com/d0SI0BKDhu — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2021

«Севилья» тоже держит курс на уникальное клубное достижение: если победный темп сохранится, команда наберёт невиданное для себя количество очков в национальном первенстве. Пока всё идёт по плану: подопечные Хулена Лопетеги в 23-м туре добыли минимальную победу над «Уэской». Три балла команде принёс марокканский тандем. Мунир Эль-Хаддади забил и теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории Примеры среди соотечественников с Юссефом Эн-Несири. В активе обоих по 35 голов. На первой строчке располагается Бен Барек (58). А Ясин Буну вновь отыграл на ноль. Теперь сухая серия «Севильи» во всех турнирах составляет 708 минут, и в ходе этого отрезка вратарь выступил автором 24 сейвов.

«Лион» отпустил ПСЖ

Главным событием выходных в первенстве Франции стала осечка «Лиона». После четырёх уверенных побед подряд «львы» недооценили «Монпелье». Отсюда относительно быстрый гол соперника. А отыгравшись перед самым перерывом, фаворит не сумел сохранить боевой настрой на вторую половину. В результате 18-летний Элье Ваи снова вывел «Монпелье» вперёд, а хозяева даже не смогли организовать навал в концовке. Таким образом, «Лион» отпустил в отрыв ПСЖ с «Лиллем» — последний, будучи лидером таблицы, имеет уже три балла преимущества перед «львами».

Парижане оторвались лишь на два очка, но имеют колоссальный запас прочности в плане потенциала. Это показал матч с «Ниццей», где даже первый мяч, пропущенный на «Парк де Пренс» при Маурисио Почеттино, не смутил чемпионов. Мойзе Кин во втором тайме доказал, что индивидуальный класс футболистов ПСЖ может повернуть исход игры в пользу гранда, даже если по ходу матча дела складываются не лучшим образом. Кроме того, парижане выжали из победы максимум и в плане маркетингового эффекта, удачно связав с ней презентацию четвёртой формы.

А вот «Монако» без Александра Головина довольствовался лишь одним очком в домашней встрече с «Лорьяном». Россиянин встречу пропускал из-за проблем с мышцами бедра, что лишило монегасков привычного способа усиления команды со скамейки. Однако за травмированного напарника и за команду в целом отработал Виссам Бен-Йеддер.

Его дубль стал достойным ответом двум голам Теремаса Моффи и превратил матч в настоящую драму. Ведь «Монако» сравнял счёт на 93-й минуте буквально перед самым финальным свистком и тем самым помешал сопернику добыть четвёртую победу в пяти последних матчах.