«Фиорентина» проиграла «Сампдории» в Серии А, Кокорин провёл матч в запасе

Флорентийская «Фиорентина» потерпела поражение от генуэзской «Сампдории» в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Сампдории» принесли голы Бельде Кейта и Фабио Квальяреллы, отличившихся на 31-й и 71-й минутах.

«Фиорентина» ответила голом Душана Влаховича. Российский форвард Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Сампдория» с 30 очками занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, «Фиорентина» с 22 очками — 16-я.

Ранее сообщалось, что «Милан» проиграл «Специи» в матче Серии А.