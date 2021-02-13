Испанское издание раскритиковало Черышева за травматичность

Испанское издание Deporte Valenciano подвергло критике российского футболиста «Валенсии» Дениса Черышева.

«Уже очевидно, что минусы Черышева в «Валенсии» превышают плюсы. Россиянин вновь пропускает игры из-за травм, теперь он не сыграет с «Реалом». Каждое трансферное окно появляются слухи о его уходе, однако «Валенсия» не может найти Денису место и вынуждена оставлять в составе игрока, который очень мало играет каждый год. Он обременён травмами. Физические проблемы Черышева постоянны, здесь нельзя говорить о неудачном стечении обстоятельств», — говорится в публикации.

В статье также высказывается мысль о том, что «Валенсия» должна продать Черышева летом 2021 года.

«В нынешнем сезоне Черышев провёл лишь 13 игр в чемпионате, он не кажется важной частью команды. Его контракт действует до конца июня 2022 года, грядущим летом у клуба вновь будет шанс продать его. Сделка пойдёт «Валенсии» в минус. Это проблема, но ещё большей проблемой являются его разочаровывающие выступления за команду», — пишет автор статьи Хосе Эрнандес.

Ранее сообщалось, что «Севилья» выбила «Валенсию» из Кубка Испании, Черышев провёл весь матч в запасе.