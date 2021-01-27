«Севилья» выбила «Валенсию» из Кубка Испании, Черышев провёл весь матч в запасе
- AFP
Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Севилье» принёс дубль Люка де Йонга, отличившегося на 20-й и 33-й минутах. Ещё один мяч на 38-й минуте забил Иван Ракитич.
Российский форвард «Валенсии» Денис Черышев провёл всю встречу на скамейке запасных.
Таким образом, «Севилья» вышла в четвертьфинал, а «Валенсия» завершила выступления на турнире.
Ранее сообщалось, что Алехандро Гомес перешёл из «Аталанты» в «Севилью».