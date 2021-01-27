«Севилья» выбила «Валенсию» из Кубка Испании, Черышев провёл весь матч в запасе

«Севилья» одержала победу над «Валенсией» в матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Севилье» принёс дубль Люка де Йонга, отличившегося на 20-й и 33-й минутах. Ещё один мяч на 38-й минуте забил Иван Ракитич.

Российский форвард «Валенсии» Денис Черышев провёл всю встречу на скамейке запасных.

Таким образом, «Севилья» вышла в четвертьфинал, а «Валенсия» завершила выступления на турнире.

Ранее сообщалось, что Алехандро Гомес перешёл из «Аталанты» в «Севилью».