СМИ: Футболист «Байера» Драгович может перейти в «Динамо» по окончании сезона

Московский футбольный клуб «Динамо» может подписать контракт с защитником «Байера» Александаром Драговичем по окончании сезона.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые интересуются игроком, но «Байер» не собирается продавать его зимой.

Тем не менее рассматривается подписание Драговича в качестве свободного агента, так как контракт австрийца с немецким клубом истекает 30 июня.

В этом сезоне Драгович провёл 22 матча за «Байер», в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Дмитрий Хохлов выразил мнение, что ещё рано оценивать работу Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».