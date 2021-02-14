СМИ: Футболист «Байера» Драгович может перейти в «Динамо» по окончании сезона

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Московский футбольный клуб «Динамо» может подписать контракт с защитником «Байера» Александаром Драговичем по окончании сезона.
СМИ: Футболист «Байера» Драгович может перейти в «Динамо» по окончании сезона
  • Reuters

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бело-голубые интересуются игроком, но «Байер» не собирается продавать его зимой.

Тем не менее рассматривается подписание Драговича в качестве свободного агента, так как контракт австрийца с немецким клубом истекает 30 июня.

В этом сезоне Драгович провёл 22 матча за «Байер», в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Дмитрий Хохлов выразил мнение, что ещё рано оценивать работу Сандро Шварца на посту главного тренера «Динамо».

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