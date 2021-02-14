Линекер обратился к фанатам «Ливерпуля», призывающим уволить Клоппа

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Бывший английский футболист, а ныне журналист и телеведущий Гари Линекер отреагировал на призывы болельщиков «Ливерпуля» отправить в отставку Юргена Клоппа с поста главного тренера из-за спадов результатов команды.
Линекер обратился к фанатам «Ливерпуля», призывающим уволить Клоппа
  • Reuters

«Вопрос небольшому количеству фанатов «Ливерпуля», которые призывают отправить Юргена Клоппа в отставку: «Вы что, совсем с ума сошли?» — написал Линекер в своём Twitter.

Поражение от «Лестер Сити» в 24-м туре АПЛ стало для «Ливерпуля» третьим подряд и шестым в текущем сезоне, при семи ничьих и 11 победах. Команда Клоппа занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ и уступает лидирующему «Манчестер Сити» 13 очков.

Ранее Клопп высказал мнение, что «Ливерпулю» не удастся защитить титул чемпиона АПЛ.

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