Клопп считает, что «Ливерпулю» не удастся защитить титул чемпиона АПЛ

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Лестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) высказал мнение о шансах команды защитить чемпионский титул.

«Я не думаю, что нам по силам отыграть такое отставание в этом году, если честно. Мы должны побеждать в матчах, и на протяжении больших отрезков матча мы сегодня играли действительно хорошо. Но нам нужно делать это постоянно. Нам нужно избегать ошибок, избегать недопонимания. Мы не можем избежать ошибок VAR или подобных вещей, но всего остального, что находится в наших руках, мы должны избегать. Сегодня в двух ситуациях мы этого не сделали, и поэтому соперник смог забить два гола. В остальном мы провели хороший матч», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Поражение от «Лестера» стало для «Ливерпуля» третьим подряд и шестым в текущем сезоне, при семи ничьих и 11 победах. Команда Клоппа занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ и уступает лидирующему «Манчестер Сити» 13 очков.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» одержал 11-ю подряд победу в АПЛ, разгромив «Тоттенхэм».