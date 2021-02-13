«Манчестер Сити» одержал 11-ю подряд победу в АПЛ, разгромив «Тоттенхэм»

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«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» одержал 11-ю подряд победу в АПЛ, разгромив «Тоттенхэм»
  • Reuters
  • © Shaun Botterill

Встреча, прошедшая в Манчестере на «Этихад Стэдиум», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Манчестер Сити» принесли голы Родриго Эрнандеса, реализовавшего пенальти на 23-й минуте, и Илкая Гюндогана, забившего на 50-й и 66-й минутах.

Эта победа стала для «Манчестер Сити» 11-й подряд в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы, имеющая матч в запасе, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 53 очка, и опережает ближайшего преследователя — «Лестер Сити» — на 7 очков. «Тоттенхэм» с 36 очками занимает восьмое место.

Ранее сообщалось, что «Лестер» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ.

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