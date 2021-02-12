Трофей «Баварии», провал «Палмейраса» и голы Жиньяка: чем запомнился клубный ЧМ по футболу в Катаре

«Бавария» стала победителем Клубного чемпионата мира по футболу в Катаре и формально завоевала шестой трофей по итогам предыдущего сезона. В финале мюнхенцы с минимальным счётом обыграли УАНЛ «Тигрес». При этом лучшим бомбардиром турнира с тремя голами стал 35-летний нападающий мексиканской команды Андре-Пьер Жиньяк. А главным неудачником первенства стоит признать обладателя Кубка Либертадорес «Палмейрас», который занял четвёртое место и не забил ни одного мяча.

Исторический триумф «Баварии»

Клубный чемпионат мира, несмотря на громкую вывеску, сложно назвать наиболее значимым турниром для европейских топ-клубов. Зачастую поездка на краткосрочное соревнование за пределы Старого Света в самый разгар сезона не вызывает у них восторга. Однако «Баварии» это точно не касалось, ведь мюнхенцы имели возможность завоевать шестой трофей за прошлый сезон и горели желанием сделать это.

Поэтому немецкий клуб привёз в Катар всех сильнейших, а Ханс-Дитер Флик даже не думал беречь лидеров. В таких условиях у уступающих в классе соперников практически не было шансов. В полуфинале действующий обладатель Лиги чемпионов обыграл египетский «Аль-Ахли» (2:0) благодаря дублю Роберта Левандовски.

В решающем противостоянии «Бавария» пусть не без труда, но одолела с минимальным счётом мексиканский «УАНЛ Тигрес», несмотря на отсутствие Томаса Мюллера, который прямо перед матчем сдал положительный тест на коронавирус. В результате его место занял Серж Гнабри, а на правом фланге атаки расположился Лерой Зане.

Таким образом, мюнхенцам формально всё же удалось завоевать шестой трофей по итогам сезона. В Германии они выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок, а на международной арене — ЛЧ, Суперкубок УЕФА и, наконец, Клубный чемпионат мира. При этом победы в национальном первенстве и КЧМ разделили почти восемь месяцев.

Можно считать, что «Баварии» удалось повторить историческое достижение «Барселоны», которая сезон-2008/09 также завершила с шестью трофеями. Тогда непобедимая команда Хосепа Гвардиолы во главе с Лионелем Месси, как и «Бавария», стала обладателем всех внешних и всех внутренних титулов. Другим европейским коллективам подобное не удавалось.

Левандовски как лучший нападающий в мире

Практически наверняка подопечным Флика не удалось бы одержать столько побед, если бы не Левандовски. Неслучайно многие болельщики сетовали на отмену церемонии «Золотого мяча» по итогам 2020-го, ведь награду мог получить именно он.

Поляк после 30 переживает вторую молодость и значительно повысил собственную результативность. По итогам прошлого сезона он забил во всех турнирах 57 мячей в 50 матчах, если считать КЧМ и Суперкубок УЕФА. То есть в среднем нападающий поражал ворота соперников больше раза за игру.

Для сравнения, в активе Криштиану Роналду 37 голов в 46 играх, у Чиро Иммобиле из «Лацио», завоевавшего «Золотую бутсу», — 39 в 44, у Лионеля Месси — 31 в 44. Мало того, аргентинец не демонстрировал подобной скорострельности даже в историческом для «Барсы» сезоне-2008/09. Тогда он записал в свой актив 42 гола.

Левандовски забил 34 мяча только в Бундеслиге и побил собственный рекорд результативности в данном турнире, 15 раз отличился в ЛЧ (больше забивал лишь Роналду), шесть — в Кубке Германии и два — в КЧМ.

При этом форвард регулярно поражал ворота соперников в матчах на вылет. В плей-офф ЛЧ он забивал в всех матчах кроме финала — и мало того, к пяти голами добавил шесть результативных передач. В Кубке Германии в его активе шесть мячей в пяти встречах, в том числе два — «Байеру» в решающем противостоянии (4:2).

Не сбавляет результативность форвард и в текущем сезоне. На его счету уже 27 результативных ударов в 26 играх (без учёта КЧМ). А в первых 19 турах Бундеслиги он отличился 24 раза.

Открытие турнира из Мексики

Главным открытием турнира, несмотря на поражение от «Баварии», можно назвать «Тигрес». Мексиканская команда стала первой в истории КОНКАКАФ, которой удалось дойти до финала КЧМ. В первом раунде подопечные Рикардо Ферретти одержали волевую победу над корейским «Ульсаном Хёндэ» — 2:1, а в полуфинале неожиданно обыграли с минимальным счётом «Палмейрас», состав которого Transfermarkt оценивает почти в два раза дороже (€ 59 млн против € 111 млн).

Бразильская команда, напротив, заслуживает звание разочарования КЧМ. Обладатель Кубка Либертадорес уступил не только «Тигресу», но и «Аль-Ахли» в серии пенальти. Мало того, дружина Абела Феррейры не сумела забить в Катаре ни одного мяча.

«Тигрес» же впервые принял участие в КЧМ и сразу дошёл до финала. В 2020-м золото-синие также впервые в истории стали обладателями Лиги чемпионов КОНКАКАФ. В решающем матче подопечные Ферретти оказались сильнее «Лос-Анджелес» — 2:1.

Любопытна судьба самого Ферретти. Бразилец практически всю футбольную карьеру провёл в Мексике, отметившись в «Атласе», «Пумасе», «Монтеррее», «Толуке» и других местных командах.

Неудивительно, что, перейдя на тренерскую работу, он остался в стране. Для «Тигреса» он является неким аналогом Юрия Сёмина для «Локомотива», ведь впервые Рикардо возглавил золото-синих ещё в 2000-м. Но настоящий успех пришёл к нему после очередного возвращения в клуб в 2010-м. Теперь под руководством бразильца «Тигрес» регулярно сражается за медали национального первенства и пять раз стал чемпионом страны, а также завоевал ЛЧ КОНКАКАФ.

35-летний бомбардир

Главная звезда команды — Андре-Пьер Жиньяк. Нападающий сборной Франции неожиданно перешёл в «Тигрес» из «Марселя» в июле 2015-го на правах свободного агента и с тех пор провёл за коллектив почти 250 матчей, в которых забил 147 мячей (за «Марсель», «Тулузу» и «Лорьян» — суммарно 130). Форвард на другой стороне океана демонстрировал настолько яркую игру, что в 2016-м попал в состав национальной команды на домашний Евро и дошёл вместе с ней до финала.

На родине отъезд футболиста многих удивил, ведь ему на тот момент было только 29 лет и нельзя было сказать, что его карьера подходит к концу. Так, в сезоне-2014/15 нападающий забил 21 мяч в Лиге 1 и в гонке бомбардиров турнира уступил лишь Александру Ляказетту (27).

Тем не менее о своём решении Андре-Пьер вряд ли пожалел. Именно с его приходом «Тигрес» превратился из простой крепкой команды в мексиканского гранда. Он также дважды стал лучшим бомбардиром национального первенства. ЛЧ КОНКАКАФ также удалось выиграть благодаря подвигам легионера. В шести матчах турнира он забил шесть мячей, в том числе победный в финале.

Неудивительно, что и в Катаре 35-летний Жиньяк вёл партнёров за собой. Мало того, он забил все мячи «Тигреса» на КЧМ: дважды поразил ворота «Ульсан Хёнды» и реализовал пенальти в противостоянии с «Палмейрасом».

Отказ «Окленд Сити» от участия

Сам турнир сопровождался серьёзными трудностями. Изначально он должен был по традиции пройти в декабре, но из-за того, что не во всех конфедерациях к этому сроку успели завершить клубные турниры, был перенесён на февраль.

А новозеландский «Окленд Сити» вовсе не смог приехать в Катар из-за коронавирусных ограничений в стране. Его место занял действующий чемпион Катара «Аль-Духаиль», который занял итоговое пятое место.

Для страны же турнир стал отличной возможностью подготовиться к ЧМ-2022, тем более матчи проходили в присутствии зрителей. Местный Минздрав установил планку посещаемости в 30% от заполняемости стадионов при выполнении ряда определённых условий, например вакцинации или сдаче отрицательных тестов на коронавирус. А вот иностранные болельщики приехать на КЧМ не смогли.

Историческое достижение женщины-судьи

Турнир вошёл в историю благодаря не только победе «Баварии», но и Эдине Алвес Батисте. Бразильянка стала первой женщиной-судьёй, обслужившей матч под эгидой ФИФА. Рефери отработала на игре за пятое место между «Ульсаном Хёндай» и «Аль-Духаилем» (1:3). В итоге Эдина показала три жёлтые карточки и обошлась без удалений и пенальти.

При этом в европейском футболе женщины-арбитры уже никого не удивляют. Так, Бибиана Штайнхаус с 2017-го обслуживает встречи Бундеслиги, а француженка Стефани Фраппар в 2020-м получила историческое назначение на поединок за Суперкубок УЕФА между «Севильей» и «Баварией».

Трагедия за день до финала

Единственным событием, омрачившим КЧМ, стала смерть бывшей девушки Жерома Боатенга модели Касии Ленхардт. Об этом стало известно за день до матча с «Тигресом». Футболист вынужден был спешно вылететь из Катара в Германию. Немецкое издание Bild, ссылаясь на местную полицию, сообщило, что смерть женщины не была насильственной.

По информации СМИ, пара рассталась в начале февраля. Якобы

причиной послужила авария, в которую Ленхардт попала на автомобиле Боатенга в состоянии алкогольного опьянения. После этого защитник «Баварии» решил порвать с Кассией.