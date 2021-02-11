СМИ: УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра матча ПСЖ — «Истанбул»

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снял обвинения в расизме с Себастьяна Колцеску, резервного судьи матча Лиги чемпионов между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехир».
СМИ: УЕФА снял обвинения в расизме с арбитра матча ПСЖ — «Истанбул»
  • Reuters

Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в Twitter, к арбитру не будет применено никаких санкций. Изначально рефери могли отстранить на десять матчей.

Напомним, что 8 декабря в первом тайме матча резервный арбитр Себастьян Колцеску, предположительно, назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и нападающему «Истанбула» Демба Ба. В итоге было принято решение доиграть матч на следующий день. Игра продолжилась 9 декабря с 15-й минуты уже с другой бригадой арбитров.

Ранее владелец лондонского футбольного клуба «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен выделить больше средств для борьбы с любыми видами дискриминации.

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