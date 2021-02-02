Абрамович пообещал футболистам «Челси» выделить больше средств для борьбы с расизмом

Владелец лондонского футбольного клуба «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович заявил, что намерен выделить больше средств для борьбы с любыми видами дискриминации.

«Я потрясён расистскими оскорблениями в адрес Риса Джеймса в социальных сетях. Расизму нет места в нашем клубе и нашем обществе. Наш клуб привержен борьбе с расизмом, антисемитизмом и всеми формами дискриминации», — приводит слова из письма Абрамовича Daily Mail.

По его словам, его шокировала данная ситуация и не может оставить это без внимания.

«Поэтому я поручил правлению активизировать усилия клуба в этой области, и я лично направлю больше средств на эту важную работу», — сказал Абрамович.

Отмечается, что Абрамович направил данное заявление каждому игроку команды.

Ранее сообщалось, что футболист «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом».