Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о раситских оскорблениях в свой адрес после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом».

«Я не буду делиться скриншотами. Это было бы безответственно, и, как вы понимаете, в них нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных цветов кожи, и им не нужно это читать. Красивые цвета, которые стоит только отмечать. Человечество и социальные сети в своём худшем проявлении. Да, я темнокожий человек, и каждый прожитый день я горжусь этим», — написал Рэшфорд в своём Twitter.

По его словам, комментарии каких-то людей не смогут повлиять на него. Он также подчеркнул, что болельщики не получат от него резкой реакции.

В этом сезоне Рэшфорд провёл 33 матча, забил 15 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ.