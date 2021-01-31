Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал о раситских оскорблениях в свой адрес после матча 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Арсеналом».
Рэшфорд рассказал о расистских оскорблениях после матча с «Арсеналом»
  • Reuters

«Я не буду делиться скриншотами. Это было бы безответственно, и, как вы понимаете, в них нет ничего оригинального. На меня подписаны дети разных цветов кожи, и им не нужно это читать. Красивые цвета, которые стоит только отмечать. Человечество и социальные сети в своём худшем проявлении. Да, я темнокожий человек, и каждый прожитый день я горжусь этим», — написал Рэшфорд в своём Twitter.

По его словам, комментарии каких-то людей не смогут повлиять на него. Он также подчеркнул, что болельщики не получат от него резкой реакции.

В этом сезоне Рэшфорд провёл 33 матча, забил 15 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче АПЛ.

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